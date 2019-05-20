Самарцы тратят на гаджеты для школьников в среднем по 8400 рублей По данным сервиса «Яндекс.Деньги», Самара является лидером среди других городов по расходам на электронику для школьников. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав онлайн-затраты россиян накануне 1 сентября. Самарцы на покупку планшетов, смартфонов и других гаджетов в среднем тратят почти по …