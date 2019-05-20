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Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже
Крупнейший телеком-оператор США AT&T отказался от продаж нового китайского смартфона Huawei Mate 10. Ожидалось, что компании подпишут соглашение на выставке CES в Лас-Вегасе, однако американская сторона спешно изменила свое решение. Как пишет издание The Wall Street Journal, поводом для …
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10 января 2018, 04:49
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На выставке CES в США показали смарт-штопор
В США полным ходом идет выставка электроники Consumer Electronics Show (CES). Мероприятие всегда отличается тем, что производители представляют зрителям огромное количество различных гаджетов, которые вызывают нешуточный интерес на рынке. Так, например, одна из компаний показала высокотехнологичный «умный» штопор. Устройство называется …
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10 января 2018, 09:51
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Самарцы тратят на гаджеты для школьников в среднем по 8400 рублей
По данным сервиса «Яндекс.Деньги», Самара является лидером среди других городов по расходам на электронику для школьников. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав онлайн-затраты россиян накануне 1 сентября. Самарцы на покупку планшетов, смартфонов и других гаджетов в среднем тратят почти по …
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30 августа 2017, 03:18
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Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке
От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
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7 июля 2017, 12:30
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Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах
Китайская корпорация Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, собирается открыть в Российской Федерации до двадцати новых магазинов в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
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27 апреля 2017, 01:01
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В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android
Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
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12 января 2017, 03:59
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Ученые открыли, что пользователи Android скромнее владельцев iPhone
Американские ученые установили, что смартфоны могут дать много информации о своем владельце. Например, по наблюдениям, подавляющее большинство обладателей Apple iPhone оказываются людьми нескромными. Итоги исследований специалисты опубликовали на страницах Daily Mail.
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23 ноября 2016, 02:19
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Путину предложили увеличить пошлины на импортную электронику
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19 августа 2016, 03:44
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Компания Google создаст замену операционной системе Android
Сотрудники корпорации Google создают для мобильных устройств принципиально новую операционную систему. По словам экспертов, ОС Fuchsia будет достойной заменой Android, которая сейчас лидирует на рынке смартфонов и планшетов. Об этом информирует интернет-издание The Next Web.
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15 августа 2016, 11:01
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Huawei презентовал смартфоны P9, P9 Plus и P9 Lite в России
7 июня в России начинаются продажи новых смартфонов Huawei флагманской серии P9. Особенности гаджетов: цельнометаллический корпус, 8-ядерный процессор и мощная двойная 12-мегапиксельная камера, позволяющая делать снимки великолепного качества.
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8 июня 2016, 12:17
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Мировые продажи планшетов в III квартале 2015 года упали на 12,6%
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16 ноября 2015, 06:02
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Следующее поколение мобильных телефонов появится через пять лет - Huawei
Об этом заявил исполнительный директор подразделения потребительской электроники компании Huawei Юй Чэндун.
Чэндун считает, что следующее поколение смартфонов изменит привычную жизнь. Человек и мобильное устройство будут еще сильнее связаны. Аппараты будут в курсе всех наших привычек и хобби. Получит …
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14 июля 2015, 06:52
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