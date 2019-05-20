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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Крупнейший телеком-оператор США AT&T отказался от продаж нового китайского смартфона Huawei Mate 10. Ожидалось, что компании подпишут соглашение на выставке CES в Лас-Вегасе, однако американская сторона спешно изменила свое решение. Как пишет издание The Wall Street Journal, поводом для 
10 января 2018, 04:49
На выставке CES в США показали смарт-штопор

На выставке CES в США показали смарт-штопор

В США полным ходом идет выставка электроники Consumer Electronics Show (CES). Мероприятие всегда отличается тем, что производители представляют зрителям огромное количество различных гаджетов, которые вызывают нешуточный интерес на рынке. Так, например, одна из компаний показала высокотехнологичный «умный» штопор. Устройство называется 
10 января 2018, 09:51
Самарцы тратят на гаджеты для школьников в среднем по 8400 рублей

Самарцы тратят на гаджеты для школьников в среднем по 8400 рублей

По данным сервиса «Яндекс.Деньги», Самара является лидером среди других городов по расходам на электронику для школьников. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав онлайн-затраты россиян накануне 1 сентября. Самарцы на покупку планшетов, смартфонов и других гаджетов в среднем тратят почти по 

30 августа 2017, 03:18
Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

Новый вирус-вымогатель: Российские пользователи Android подверглись очередной атаке

От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
Об атаке на пользователей устройств с операционной системой Android рассказали отечественные СМИ. Заражению вирусом, который похищает деньги, уже подверглись несколько сотен устройств, заявили в 

7 июля 2017, 12:30
Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах

Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах

Китайская корпорация Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, собирается открыть в Российской Федерации до двадцати новых магазинов в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Речь ведется об официальных магазинах фирмы в самых крупных городах 

27 апреля 2017, 01:01
В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android

В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android

Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
Инновация будет показана на ежегодной выставке мобильной индустрии, которая 

12 января 2017, 03:59
Ученые открыли, что пользователи Android скромнее владельцев iPhone

Ученые открыли, что пользователи Android скромнее владельцев iPhone

Американские ученые установили, что смартфоны могут дать много информации о своем владельце. Например, по наблюдениям, подавляющее большинство обладателей Apple iPhone оказываются людьми нескромными. Итоги исследований специалисты опубликовали на страницах Daily Mail.
По словам ученых, Apple iPhone обычно приобретают экстраверты, которые 

23 ноября 2016, 02:19
Путину предложили увеличить пошлины на импортную электронику

Путину предложили увеличить пошлины на импортную электронику

Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой повысить размер максимальных таможенных пошлин на импортную электронику более чем вчетверо - с нынешних 14% до 60. По его мнению, это позволит увеличить рыночную долю российской продукции 

19 августа 2016, 03:44
Компания Google создаст замену операционной системе Android

Компания Google создаст замену операционной системе Android

Сотрудники корпорации Google создают для мобильных устройств принципиально новую операционную систему. По словам экспертов, ОС Fuchsia будет достойной заменой Android, которая сейчас лидирует на рынке смартфонов и планшетов. Об этом информирует интернет-издание The Next Web.
Официально новинку пока не анонсировали, 

15 августа 2016, 11:01
Huawei презентовал смартфоны P9, P9 Plus и P9 Lite в России

Huawei презентовал смартфоны P9, P9 Plus и P9 Lite в России

7 июня в России начинаются продажи новых смартфонов Huawei флагманской серии P9. Особенности гаджетов: цельнометаллический корпус, 8-ядерный процессор и мощная двойная 12-мегапиксельная камера, позволяющая делать снимки великолепного качества.
Серия P9 представлена тремя моделями: бюджетный смартфон P9 Lite, базовый P9 и 

8 июня 2016, 12:17
Мировые продажи планшетов в III квартале 2015 года упали на 12,6%

Мировые продажи планшетов в III квартале 2015 года упали на 12,6%

Мобильные компьютеры теряют свою популярность. Конечно, продавать их сейчас пока ещё выгодно, однако прибыль постепенно снижается. Пока в этом году продано около 49 млн планшетников. Лидеры -iPad, на втором месте - гаджеты от Sumsung. Бронзу по продажам получает продукция lenovo. 
16 ноября 2015, 06:02
Следующее поколение мобильных телефонов появится через пять лет - Huawei

Следующее поколение мобильных телефонов появится через пять лет - Huawei

Об этом заявил исполнительный директор подразделения потребительской электроники компании Huawei Юй Чэндун.

Чэндун считает, что следующее поколение смартфонов изменит привычную жизнь. Человек и мобильное устройство будут еще сильнее связаны. Аппараты будут в курсе всех наших привычек и хобби. Получит 
14 июля 2015, 06:52
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