Смартфоны iPhone 8 и iPhone 7s Plus запущены в массовое производство. Об этом в своем Twitter рассказал известный инсайдер Бенджамин Гескин.
Согласно последним сведениям, размеры iPhone 8 составляют 143,4 x 70,77 x 7,51 мм. Как следует из опубликованной специалистом информации, сенсор Touch ID находится за экраном гаджета, а это значит, что сведения о его появлении не соответствуют действительности. В целом внешний вид iPhone 8 соответствует появившимся некоторое время назад рендерным изображениям. Если говорить, об iPhone 7s Plus, то его дизайн не отличается от нынешней версии.
В широкой продаже новинки окажутся осенью. Как полагает ряд экспертов, одновременно со смартфоном восьмого поколения пользователям предложат новые дополнительные аксессуары, в том числе, «умные очки».
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