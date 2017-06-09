Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.

Как говорят результаты недавних экспериментов ученых из Университета штата Айова, во время вождения разговор по …