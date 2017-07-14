Американские ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные со смартфонов, оснащенных акселерометрами, 717 тысяч жителей 111 стран. Целью исследования было определить, какое расстояние люди преодолевают пешком в течение дня. Как выяснилось, наиболее ленивыми являются индонезийцы, которые за день делают лишь 3513 шагов.
На противоположном полюсе активности разместились обитатели Гонконга. В среднем они совершают 6880 шагов в день. А вообще, средняя величина пройденного за день расстояния в мировом масштабе составляет 4961 шаг.
Российская Федерация с показателем 5969 шагов в день замыкает пятерку самых активных государств. Впереди, вместе с Гонконгом, оказались Китай, Украина и Япония.
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