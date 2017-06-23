Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду Ученые установили, какими напитками не следует утолять жажду. Как подтвердила последняя серия экспериментов, предпочитаемые многими сладкие газированные напитки лишь на непродолжительный период избавляют от сухости во рту, а затем жажда наступает с новой силой.

Не подойдет для насыщения влагой и …