В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.
Двухнедельная ночь, как утверждается, будет нести определенную угрозу для Земли. В свою очередь, ряд представителей официальной науки уже скептически высказались по поводу этой новости.
Эксперты напомнили, что в 2015 году подобные опасения уже появлялись. Год спустя история повторилась. В обоих случаях утверждалось, что небесное светило приобретет синеватый оттенок под влиянием глобальных космических процессов.
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