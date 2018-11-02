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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох
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4 октября 2018, 10:46
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Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие
В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит …
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18 сентября 2018, 03:51
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В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, …
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13 сентября 2018, 09:08
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В Самарской области разрешат убить 79 оленей и 797 косуль
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9 августа 2018, 01:03
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В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения
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30 июля 2018, 10:23
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Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области
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25 июня 2018, 02:24
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
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21 мая 2018, 09:39
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В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки
В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.
«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! …
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20 апреля 2018, 12:53
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Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области
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17 апреля 2018, 10:54
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В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 …
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13 апреля 2018, 07:03
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Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге
Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший …
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19 февраля 2018, 08:39