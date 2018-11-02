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Материалы по теме:

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но 

4 октября 2018, 10:46
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, 

13 сентября 2018, 09:08
В Самарской области разрешат убить 79 оленей и 797 косуль

В Самарской области разрешат убить 79 оленей и 797 косуль

Самарским охотникам выдадут разрешения на отстрел 79 оленей, 216 лосей, 797 косуль и 217 барсуков. Об этом говорится в постановлении "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области с 1 августа 2018 по 1 
9 августа 2018, 01:03
В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

Итальянские активисты требуют в срочном порядке ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Поводом для этого стало отравление овчарки по кличке Каос. Она прославилась на всю страну благодаря тому, что помогала спасать людей после землетрясения в окрестностях города Аматриче. Ее 
30 июля 2018, 10:23
Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области

Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области

Департамент охоты и Рыболовства Самарской области начал прием заявок на добычу дичи. Заявки принимаются на три вида охоты:

- добыча болотно-луговой дичи с подружейными собаками с 26 июля по 15 ноября;

- добыча боровой, полевой и степной дичи с подружейными собаками с 

25 июня 2018, 02:24
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.

«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! 

20 апреля 2018, 12:53
Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

В Самарской области официально открыт сезон охоты на пернатую дичь. Всего на это время было выдано 4 тысячи путевок в 12 угодий. На днях сотрудники Росгвардии проверили то, насколько тщательно охотники исполняют требования закона.

Всего под проверку попали 200 человек. Выявлено 

17 апреля 2018, 10:54
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
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