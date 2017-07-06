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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

Ученые в одной из китайских провинций обнаружили останки, принадлежащие очень высоким людям, обитавшим на Земле примерно 5 000 лет назад. По сведениям местных информагентств, рост этих людей был более 1,9 метра, что для той эпохи считалось уникальным показателем.
Как говорят 

4 июля 2017, 05:21
В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

Китайские стражи порядка задержали группу преступников, которые подозреваются в организации нелегальных аукционов предметами искусства. По предварительной информации, жертвами злоумышленников оказались минимум 9 тысяч коллекционеров, лишившихся 46 млн юаней (порядка $6,7 млн).
Всего по этому беспрецедентному делу в данный момент проходят 

29 июня 2017, 10:13
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, 

14 июня 2017, 02:10
WWF: Большие панды больше не считаются вымирающим видом

WWF: Большие панды больше не считаются вымирающим видом

Международный союз охраны природы (МСОП) исключил большую панду из списка вымирающих видов. Теперь в Красной книге вместо термина "вымирающий" используется "уязвимый". Так, в 2004 году в дикой природе было зафиксировано 1596 панд, а в 2014 году – 1864 особи. Об этом сообщили 

5 сентября 2016, 10:16
В китайском заповеднике родился второй в этом году детеныш панды

В китайском заповеднике родился второй в этом году детеныш панды

В Китае родился второй в этом году детеныш панды. Сообщение на этот счет распространили местные средства массовой информации.
По сведениям журналистов, самка бамбукового медведя родилась в минувшее воскресенье. Данное событие произошло в заповеднике для панд в городе Чэнду (провинция Сычуань).

1 июня 2016, 10:54
Панда Тянь-тан, упавшая с кровати, стала звездой Интернета

Панда Тянь-тан, упавшая с кровати, стала звездой Интернета

Зоопарк Эдинбурга выложил на видеохостинг YouTube ролик, на котором можно понаблюдать за пандой Тянь-Тянь. Панда полюбила играть с куском дерева, его-то сотрудники зоопарка и спрятали в кровать под листья бамбука. Тянь-Тянь, играясь с поленом, скидывает его с ложа, а потом 
22 июня 2015, 02:52
В Италии в цирке выдавали разукрашенных собак чау-чау за панд

В Италии в цирке выдавали разукрашенных собак чау-чау за панд

Необычный способ заработка придумали артисты цирка-шапито "Орфей". Они загримировали щенков породы чау-чау под панд. За фото с "бамбуковыми медведями" циркачи брали гораздо больше денег, чем за снимки с другими животными. Обман раскрыли представители общества "зелёных", которые посетили представление шапито в 

24 декабря 2014, 10:53
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