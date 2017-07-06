Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) появилась рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. Строительством солнечной фермы занимается корпорация Panda Green Energy.
Сооружение состоит из черно-белых элементов, облик медведя различим при осмотре с высоты. Сейчас мощность объекта составляет 50 мегаватт, в перспективе она увеличится в два раза. После полного запуска будет производиться энергии до 3,2 миллиарда киловатт в час.
При необычной электростанции появится центр для обучения молодежи. Учащиеся узнают о преимуществах солнечной энергии. Скажем, за 25 лет эксплуатации станция произведет столько же энергии, сколько высвободилось бы при сжигании 1056 миллионов тонн угля. Panda Green Energy собирается возвести еще несколько таких станций.
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