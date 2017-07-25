Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.
Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его статус и количество соратников. Милан Яносов составил математическую модель при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения. Согласно ей, самыми живучими персонажами являются Теон Грейджой, Джорах Мормонт и Серсея Ланнистер.
А вот любимица зрителей, королева Дейнерис Таргариен, имеет больше всего шансов умереть. Также в черный список попали командир Безупречных, Тиена Сэнд — незаконнорожденная дочь принца Оберина Мартелла, Бриенна Тарт и её оруженосец Подрик Пейн.
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