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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек

Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. 
25 июля 2017, 02:27
Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

По факту гибели самарского адвоката, 33-летнего Ильи Бутовченко возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело завели по факту, подозреваемых пока нет, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в следственных органах.

Как  уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:38
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца  в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.

Поиски были осложнены тем, что 

24 июля 2017, 02:12
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где  в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты 
17 июля 2017, 08:07
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

К летнему старту всех сезонов культового сериала на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» мы подготовили интерактивную игру для радиослушателей. Каждую субботу (начиная с 24 июня по 29 июля включительно) в дневном эфире «Стол заказов на Русском Радио» с 15:00 - 
23 июня 2017, 03:47
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый 

3 апреля 2017, 03:12
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По 

1 марта 2017, 10:26
В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары

В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары

Артистка из Самары Александра Гусева, больше известная как самарская Леди Гага, исполнит роль в культовом сериале «Игра престолов».

Кастинг проходил в одном из клубов Барселоны. Персонаж Александры - мифическое существо. Роль - отрицательная. Сначала девушка появится в эпизоде, потом 
20 октября 2016, 12:33
В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой

В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой

Поклонников киносаги «Игра престолов» ждет неожиданный сюрприз от создателей фильма. В картину могут вернуть кхала Дрого – персонажа, которого на экране воплотил Джейсон Момоа.
Повод для появления таких разговоров возник после обнародования актером снимка в Instagram, на котором он запечатлен 

29 августа 2016, 02:37
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