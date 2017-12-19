Изобретатели из Соединенных Штатов отчитались о первых летных испытаниях конвертоплана S-280 Valor. В процессе тестирования перспективный летательный аппарат пилоты подняли в воздух, и он провисел там несколько секунд. Этот эксперимент продемонстрировал возможность осуществления вертикального взлета для новейшей разработки. Далее следует перевод винтов в так называемое самолетное положение в ходе полета и проверка возможности горизонтального движения в воздухе.
Главным секретом конструкторов является механизм перевода винтов из одного положения в другое. Это принципиальное отличие S-280 Valor от предшественника, конвертоплана V-22 Osprey, произведенного компанией Bell/Boeing. S-280 при введении самолетного режима не перемещает двигатели, корректируют угол наклона лишь винты. Это, по мнению экспертов, будет более экономичным в обслуживании ходом. В мире пока нет других таких конвертопланов.
Конструкция создана в рамках проекта FVL, итогом разработок будет создание транспортных средств для переброски армейских подразделений на большие расстояния. Конвертоплану доступен больший диапазон, чем вертолету, и вместе с тем он, как и вертолет, имеет возможность вертикального взлета и посадки, в отличие от военно-транспортных лайнеров.
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