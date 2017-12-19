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По словам представителей концерна Norinco из КНР, их конструкция может передвигаться с наибольшей скоростью 65 км/ч 

22 ноября 2017, 09:31
Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане 

20 ноября 2017, 10:07
В США стартовали продажи гражданского подствольного гранатомета

В США стартовали продажи гражданского подствольного гранатомета

Фирма Colt анонсировала начало реализации в Соединенных Штатах модификации гранатомета М203. Новинку преднамеренно адаптировали для гражданских лиц. Ее предлагают приобрести через одного из оружейных дистрибьюторов.
Как поясняют военные эксперты, M203 создали в компании AAI ровно 50 лет назад. Его производством 

15 ноября 2017, 02:02
Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Динозавры с молотка: На аукционе в США предложат купить останки доисторических гигантов

Аукцион Heritage славится своими необычными раритетными лотами. Теперь с молотка уйдут скелеты доисторических обитателей.
Череп трицератопса – один из наиболее популярных лотов. Его обнаружили в штате Монтана. По предварительным оценкам, животное обитало 65 млн лет назад. На голове у него 

30 октября 2017, 02:11
В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению

В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению

Необычный инцидент произошел в американском штате Флорида. Пес породы карликовый пинчер благодаря ожирению избежал неминуемой гибели после атаки разъяренного медведя, рассказывает Fox News.
Неожиданно появившийся в населенном пункте хищник напал на пинчера, когда последний бродил по двору дома. Однако, как 

30 октября 2017, 09:34
Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британский коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в баке советского танка Т-54. Старый экземпляр военной техники мужчина купил за 37 тысяч долларов, рассказывает The Sun.
Англичанин решил убедиться, что в танке нет боеприпасов. Подняв крышку топливного бака, пораженный коллекционер обнаружил 

10 апреля 2017, 09:31
Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
По словам ученых, уникальный материал представляет собой искусственно сформированные 

11 января 2017, 03:28
Япония подняла в воздух истребители из-за российского вертолета

Япония подняла в воздух истребители из-за российского вертолета

Японское военное ведомство объяснило подъем в воздух истребителей недалеко от архипелага Сенкаку вмешательством России. Об этом информирует ТАСС.
По словам представителя японской стороны, воздушные средства задействовались якобы после того, как было зафиксировано приближение к островам в Восточно-Китайском море российского корабельного 

23 ноября 2016, 09:33
Авиакатастроф в России стало больше на 83,3%

Авиакатастроф в России стало больше на 83,3%

Больше всего ЧП с участием авиации зафиксировано в Южном, Дальневосточном и Центральном федеральных округах.
Чаще всего падали самолеты «Х-32 Бекас», Ан-2, МиГ-29, СУ-24 и вертолеты МИ-8. Таковы данные МЧС России за первые шесть месяцев 2016 года. За эти полгода зарегистрировано 

11 октября 2016, 02:13
Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Сегодня, 9 октября, жители Башкортостана заметили на федеральной трассе М-5 необычную грузовую фуру. Тягач перевозил военную технику в сторону Самары, передает портал ufa1.ru со ссылкой на группу "БашДТП" соцсети "ВКонтакте". 
 
"Диванные эксперты" в комментариях к фотографиям предположили, что 
9 октября 2016, 07:25
В России создается новый вертолет радиоэлектронной борьбы

В России создается новый вертолет радиоэлектронной борьбы

Работа над комплексом радиоэлектронной борьбы для транспортно-штурмовых вертолетов ведется сейчас в России. Новинка даст возможность нейтрализовать защищенные каналы связи, системы радиолокации и навигации. Обо всем этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.
В сообщении говорится, что суперсовременный 

2 сентября 2016, 02:56
В двух больницах Самары построят вертолетные площадки за 40 млн рублей

В двух больницах Самары построят вертолетные площадки за 40 млн рублей

К чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) в Самаре планируют построить новые вертолетные площадки. Их планируют разместить возле двух медучреждений – больницы имени Середавина на улице Ташкентской и больницы имени Пирогова на Полевой. На строительство обоих объектов потребуется примерно 
17 марта 2016, 02:41
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