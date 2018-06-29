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Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное
Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
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15 февраля 2017, 02:24
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Сибирские ученые создали лекарство на основе сильнейшего яда
Специалисты из Новосибирска изобрели новое лекарство на основе сильного яда. Информацию об этом распространили отечественные научные издания. Как отмечается, новое лекарство поможет бороться с аритмией на самых поздних стадиях. Со временем ученые намерены наладить серийное производство этого препарата. Сейчас он …
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14 января 2016, 08:38
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В Самаре на Мехзаводе неизвестный истребил около десятка собак
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16 апреля 2014, 04:06
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Президента хотели отравить из-за обиды на правительство
Подозреваемый в рассылке писем с сильнодействующим ядом президенту США Бараку Обаме и двум сенаторам был обижен на американское правительство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".
Накануне полиция арестовала по подозрению в отправке писем с рицином 45-летнего Пола Кевина …
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18 апреля 2013, 12:03