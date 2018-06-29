Подозреваемый в рассылке писем с сильнодействующим ядом президенту США Бараку Обаме и двум сенаторам был обижен на американское правительство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Накануне полиция арестовала по подозрению в отправке писем с рицином 45-летнего Пола Кевина …