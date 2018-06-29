4
24
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

29 июня, пятница

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об 

15 февраля 2017, 02:24
Сибирские ученые создали лекарство на основе сильнейшего яда

Сибирские ученые создали лекарство на основе сильнейшего яда

Специалисты из Новосибирска изобрели новое лекарство на основе сильного яда. Информацию об этом распространили отечественные научные издания. Как отмечается, новое лекарство поможет бороться с аритмией на самых поздних стадиях. Со временем ученые намерены наладить серийное производство этого препарата. Сейчас он 
14 января 2016, 08:38
В Самаре на Мехзаводе неизвестный истребил около десятка собак

В Самаре на Мехзаводе неизвестный истребил около десятка собак

В самарском поселке Мехзавод одновременно погибли от отравления ядом около 10 собак. Местные жители в панике. По их мнению, охота, которую развернули местные догхантеры, может обернуться не только против бродячих животных, но и против детей.

Очевидцы рассказывают, что животные погибали около 

16 апреля 2014, 04:06
Президента хотели отравить из-за обиды на правительство

Президента хотели отравить из-за обиды на правительство

Подозреваемый в рассылке писем с сильнодействующим ядом президенту США Бараку Обаме и двум сенаторам был обижен на американское правительство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Накануне полиция арестовала по подозрению в отправке писем с рицином 45-летнего Пола Кевина 

18 апреля 2013, 12:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх