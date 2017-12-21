На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
Проект носит наименование LEZÉ. Как поясняют создатели необычной новинки, на выпуск пары таких штанов расходуется порядка 15 пластиковых бутылок. Переработка полиэтиленовых отходов с применением особой технологии использования кофейных зерен делает брюки весьма экологичным продуктом.
Вместе с тем, специальная структура способствует тому, что штаны не пропускают влагу, а инновационная ткань имеет хороший коэффициент растяжения. Авторы говорят, что продукция будет использоваться для ежедневной носки как полная альтернатива современным моделям, нередко стесняющим движение.
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