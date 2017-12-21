12
15
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При 

22 декабря 2017, 05:04
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают 

22 декабря 2017, 04:27
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

22 декабря 2017, 12:17
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст 

22 декабря 2017, 10:06
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Английский инженер придумал, как провести интернет по веревке

Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
Инженер подсоединил один конец веревки к модему, а другой к устройству, определяющему скорость передачи информации. Как показывает анализ, 

15 декабря 2017, 09:31
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На 

11 декабря 2017, 01:08
Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Эксперты представили экологический рейтинг областей и республик Российской Федерации по результатам осени. Перечень наиболее благополучных регионов обнародовала организация «Зеленый патруль».
В лидерах оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Далее с некоторым отрывом идут Курская область, Северная столица и 

11 декабря 2017, 10:25
В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

Масштабный проект по очистке Волги даст возможность уменьшить степень загрязнения воды в 9 раз. Эту работу собираются закончить к 2025 году, рассказал руководитель Минприроды Сергей Донской.
По его словам, запланированный суммарный объем затрат на все мероприятия - свыше 254 миллиардов 

27 ноября 2017, 04:51
«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена

«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена

В воздухе на улицах Самары, как и других крупнейших российских городов, превышена концентрация опасных веществ, сообщает «Гринпис». Речь идет о диоксиде и монооксиде азота, а также приземном озоне. Каждое из этих соединений присутствует в самарском воздухе в процентных долях, превышающих 

1 ноября 2017, 02:50
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в бюджете Самарской области в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей, или 1/10 процента всех расходов.
При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и 

25 октября 2017, 05:42
Ценопад: Снижение стоимости одежды, сшитой в России, эксперты прогнозируют в 2018 году

Ценопад: Снижение стоимости одежды, сшитой в России, эксперты прогнозируют в 2018 году

Стоимость одежды от отечественных производителей может снизиться по причине обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна в следующем году, полагают эксперты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минпромторга.
Уменьшение пошлин на сырье даст возможность уменьшить себестоимость 

12 октября 2017, 10:10
В Великобритании изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми

В Великобритании изобрели одежду, которая «растет» вместе с детьми

24-летний английский дизайнер Райан Ясин изобрел ткань, которая дает возможность одежде увеличиваться на несколько размеров. Созданная этим специалистом одежда предназначена для детей от шести месяцев до трех лет.
Как известно, в этом возрасте детям быстро становятся малы, казалось бы, только 

8 сентября 2017, 09:38
Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Московское метро выпустило женские футболки «Не прислоняться»

Коллекцию фирменной одежды представил столичный метрополитен. Среди предлагаемой продукции - женские футболки с надписью "Не прислоняться" и различными принтами.
Как рассказывают отечественные СМИ, брендированная одежда к летнему сезону появится в продаже на четырех станциях - "Пушкинской", "Павелецкой" радиальной, "Площадь Революции" 

23 марта 2017, 03:31
В ОДО открылась выставка верхней одежды

В ОДО открылась выставка верхней одежды

Укороченные куртки и длинные пуховики, в которых тепло в любые морозы. Оригинальный дизайн и многообразие цветов. В Окружном Доме Офицеров открылась выставка-продажа верхней одежды.
Куртки изготовлены из влагостойких материалов. Используются наполнители нового поколения - это синтепон, полиэстер, тинсулэйт, верблюжья шерсть 

12 декабря 2016, 05:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх