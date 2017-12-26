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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
К мероприятию привлекли специалистов МВД, Минобороны, ФСБ, некоторых операторов и т.д.. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. 

26 декабря 2017, 11:26
Названы самые неудачные пароли уходящего года

Названы самые неудачные пароли уходящего года

Специалисты SplashData представили рейтинг наиболее ненадежных паролей 2017-го. Как рассказывает CSO, эксперты проанализировали более 5 млн паролей, взломанных в уходящем году.
По данным исследования, каждый шестой пользователь интернета применяет наиболее примитивную комбинацию символов - 123456. Далее в списке идет "password", 

20 декабря 2017, 09:31
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.
По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой 

30 ноября 2017, 05:52
Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты  ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно 

28 ноября 2017, 12:01
Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Представители Университета Колорадо прогнозируют, что в будущем году на нашей планете будет наблюдаться резкий всплеск масштабных землетрясений. Как утверждает геофизик Роджер Билхэм, свои выводы исследователи сделали в результате анализа статистики разрушительных стихийных бедствий за более чем столетний период.
В своей 

20 ноября 2017, 03:47
Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

По словам главы Европола Роба Уэйнрайта, новая волна кибератак может начаться в понедельник утром. Об этом он заявил представителям английского телеканала ITV.
Как отметил специалист, угроза является растущей. От последних вирусных атак уже пострадали свыше 200 тысяч пользователей из 150 

15 мая 2017, 08:47
Волну кибератак на 140 организаций выявила «Лаборатория Касперского»

Волну кибератак на 140 организаций выявила «Лаборатория Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили мощную волну кибератак. Их жертвами оказались свыше 140 организаций в разных уголках нашей планеты.
Как говорят специалисты, хакеры атаковали в последнее время в основном крупные учреждения. От киберпреступников уже пострадали серверы правительственных, телекоммуникационных и кредитно-финансовых структур.

9 февраля 2017, 02:46
Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Треть компаний в России не могут защититься от кибератак

Третья часть всех российских компаний (более 30%)  не способна защитить себя от кибератак.  При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.
Удивляет тот факт, что достаточно 

3 февраля 2017, 02:49
Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты японской компании Trend Micro предупредили, что уровень используемых преступниками технологий ежегодно растет, и составили список самых вероятных киберугроз на следующий год. По мнению специалистов, в 2017 году есть большая вероятность попыток взлома ресурсов компаний Apple и Adobe. Таке может увеличиться число 

19 декабря 2016, 11:41
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