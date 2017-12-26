Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.

По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой …