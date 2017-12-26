В уходящем году весь мир, включая и нашу страну, буквально охватила волна мощных кибератак. Такие вирусы, как Petya, WannaCry и BadRabbit оказались причиной глобальных сбоев и немалых финансовых потерь. Эксперты попытались предсказать, к каким выходкам хакеров пользователи должны быть готовы в 2018-м. Об этом рассказывают зарубежные и отечественные агентства.
Наступающий год, считают специалисты, может оказаться столь же неспокойным в плане кибербезопасности. Различные данные, судя по всему, по-прежнему останутся в довольно незащищенном положении, а значит особое внимание потребуется уделить всевозможным профилактическим мероприятиям. Касаться они будут, в первую очередь, вирусов-шифровальщиков, которые, по мнению специалистов, в тренде будут еще довольно долго.
Эксперты напоминают: в уходящем году все поняли, что за угрозу несут тривиальные вредоносные вирусы, которые основываются на формате шифровки данных. Они смогут выводить из строя огромное число компьютерных систем и фактически парализовать огромные учреждения. Как известно, прежде киберпреступники не производили атаки масштаба WannaCry, и в ближайшей перспективе пользователи должны быть готовы к угрозам такого рода, предостерегают эксперты.
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