Ученые из Иллинойса установили, что для крепкого и полноценного сна людям требуется знать, ради чего они поднимаются с постели утром. Участниками серии экспериментов были представители разных возрастов.
Как отмечают исследователи, есть большое количество причин, вызывающих проблемы со сном, — ожирение, неврологические и прочие недуги, вплоть до банальной простуды. При этом существует весьма простой способ нормализовать ночной отдых без использования медикаментов. Серьезным компонентом крепкого сна является наличие цели в жизни. Если четко определены планы на следующий день, то организм будет сам настраиваться на качественный отдых, и проблем со сном не возникнет.
В исследовании участвовали 823 добровольца. Респонденты, которые знали, что их жизнь имеет смысл, на 63% реже остальных имели проблемы со сном.
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