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Материалы по теме:

В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры

Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 
17 июня 2019, 11:15
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В понедельник, 17 июня, произошла смертельная авария в Шенталинском районе. В 19:30 легковой автомобиль столкнулся с деревом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, скончался 36-летний водитель. Сейчас ведется проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
 
18 июня 2019, 08:27
В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти 
17 июня 2019, 04:28
В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом

В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом

Власти китайской провинции Хайнань намерены построить там сеть инновационных автодорожных остановок. Главная их особенность заключается в том, что там не будет никакого обслуживающего персонала. Вся работа будет осуществляться с помощью автоматизированных систем. Роботы будут оповещать туристов, информировать их и заниматься 
17 июня 2019, 03:53
В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая

В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая

В Самару прибыла делегация спортсменов из Китая для участия в 8 Российско-Китайских играх среди спортсменов не старше 17 лет. Первые впечатления гостей из Поднебесной - дружелюбные люди, солнечная погода.
 
Напомним, с 15 по 22 июня в рамках VIII Российско-китайских 
15 июня 2019, 01:34
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
 
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
 
Полицейские установили личности 
16 января 2017, 10:13
Самарская область планирует закупить 1000 овец

Самарская область планирует закупить 1000 овец

Самарская область намерена купить на Северном Кавказе одну тысячу овец тонкорунных пород, сообщает региональный минсельхоз. В ведомстве аргументируют, что сейчас на рынках наблюдается хороший спрос на овечью шерсть, большие ее объемы закупают в Татарстане и Башкирии. В ближайшее время в 

10 июня 2014, 03:46
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