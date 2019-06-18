|
В Самаре открылись VIII Молодежные Российско-китайские летние игры
Событие мирового масштаба. В Самаре стартовал крупнейший международный спортивный форум - Восьмые Российско-китайские летние молодежные игры. Эксперты называют эти соревнования крупнейшими для 63-го региона с момента окончания чемпионата мира по футболу 2018 года. Спортивные баталии будут идти вплоть до 22 …
|
17 июня 2019, 11:15
|
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
|
18 июня 2019, 04:57
|
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
|
18 июня 2019, 12:56
|
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
|
18 июня 2019, 11:05
|
В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом
|
18 июня 2019, 08:27
|
В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры
В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти …
|
17 июня 2019, 04:28
|
В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом
Власти китайской провинции Хайнань намерены построить там сеть инновационных автодорожных остановок. Главная их особенность заключается в том, что там не будет никакого обслуживающего персонала. Вся работа будет осуществляться с помощью автоматизированных систем. Роботы будут оповещать туристов, информировать их и заниматься …
|
17 июня 2019, 03:53
|
В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая
|
15 июня 2019, 01:34
|
В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
|
6 марта 2017, 04:39
|
В Самарской области задержали банду овцекрадов
В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
Полицейские установили личности …
|
16 января 2017, 10:13
|
Самарская область планирует закупить 1000 овец
|
10 июня 2014, 03:46
Мы Вам перезвоним!