В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом Власти китайской провинции Хайнань намерены построить там сеть инновационных автодорожных остановок. Главная их особенность заключается в том, что там не будет никакого обслуживающего персонала. Вся работа будет осуществляться с помощью автоматизированных систем. Роботы будут оповещать туристов, информировать их и заниматься …