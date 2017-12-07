Volocopter собирается ввести давно рекламируемый сервис летающего такси до 2021 года. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на представителей компании.
Как говорит сооснователь Volocopter Алекс Зосель, в течение двух-трех лет специалисты смогут впервые в мире запустить коммерческое использование данной технологии. Если все пойдет без серьезных сбоев, то первое летающее такси появится до завершения текущего десятилетия.
Руководитель говорит, что стартовая реализация амбициозной задумки будет решать специфические транспортные проблемы в отдельно взятом регионе. В частности, речь идет о перелете с одного берега водоема на противоположный либо перемещении в местах, где движение по шоссе серьезно усложняется пробками.
Иными словами, появятся фиксированные маршруты, которые дадут возможность заметно ускорить перемещение как в границах, так и за пределами населенных пунктов. Сначала на линии выведут полтора десятка необычных средств передвижения, они будут выполнять челночные рейсы. О том, где именно появится сервис, пока точной информации нет. В этой связи можно напомнить, что первые такси Volocopter были опробованы минувшей осенью в Дубае.