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«ТЕРРА-РЕН ТВ» покажет продолжение «Джокера»
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10 ноября 2018, 03:35
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Джокер возвращается на "ТЕРРУ - РЕН ТВ"
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29 октября 2018, 10:49
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Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина
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2 октября 2018, 02:36
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«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом
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18 сентября 2018, 02:29
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«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»
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10 сентября 2018, 11:33
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В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»
В октябре этого года должны стартовать съемки приквела сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Belfast Telegraph. Продюсерами проекта станут сценарист оригинальной саги Брайан Когман и автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.
Действие сериала будет происходить …
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10 июля 2018, 11:15
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Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"
Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.
Оказалось, …
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16 января 2018, 12:01