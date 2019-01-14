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Материалы по теме:

«ТЕРРА-РЕН ТВ» покажет продолжение «Джокера»

«ТЕРРА-РЕН ТВ» покажет продолжение «Джокера»

11 ноября на телеканале состоится долгожданная премьера сериала «Джокер 3. Охота на зверя». 
10 ноября 2018, 03:35
Джокер возвращается на

Джокер возвращается на "ТЕРРУ - РЕН ТВ"

11 ноября на "ТЕРРЕ - РЕН ТВ" состоится долгожданная премьера сериала «Джокер-3». Телеканал не только покажет новые серии, но и повторит все предыдущие сезоны русского блокбастера.
29 октября 2018, 10:49
Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина

Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина

Стала известна дата выхода новой книги писателя Джорджа Мартина. Напомним, он создал сагу «Песнь льда и пламени», ставшую основой популярного сериала «Игра престолов».

Роман «Пламя и кровь» выйдет в свет 20 ноября. Книга станет приквелом событий, описанных в основном 
2 октября 2018, 02:36
«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом

«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми». В США она считается чем-то вроде «Оскара» в области телевидения. По ее итогам, обладателем самой престижной награды, премии за лучший драматический сериал, стала «Игра престолов». Кроме того, экранизация «Песни льда и пламени» победила 
18 сентября 2018, 02:29
«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии  за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную 

10 сентября 2018, 11:33
В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»

В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»

В октябре этого года должны стартовать съемки приквела сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Belfast Telegraph. Продюсерами проекта станут сценарист оригинальной саги Брайан Когман и автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

Действие сериала будет происходить 
10 июля 2018, 11:15
Сериал

Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"

Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.

Оказалось, 
16 января 2018, 12:01
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