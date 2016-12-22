Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.
При этом не исключено появление 7-местной версии модели, сообщают ряд информагентств со ссылкой на бразильские СМИ.
Полноприводные версии, на которые приходится более 85% реализации Duster в РФ, будут представлены в нескольких вариациях. Текущий вариант Duster остается наиболее востребованной моделью марки Renault на отечественном рынке. За 11 месяцев 2016-го было реализовано 40 105 экземпляров.
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