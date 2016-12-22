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KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

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Chevrolet показала тизер нового кроссовера Traverse

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В Сети появились первые шпионские фото кроссовера Volvo XC60

В Сети появились первые шпионские фото кроссовера Volvo XC60

В Интернете появились первые шпионские фотографии обновленного кроссовера Volvo XC60, который вышел на дорожные тесты в Скандинавии. В модельной линейке Volvo модель займет место между XC40 и XC90. Вторая генерация получит платформу SPA, которая впервые использовалась в XC90. Эксперты отметили, 

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SsangYong озвучила цены и комплектации кроссовера Tivoli для России

Южнокорейская компания SsangYong назвала стоимость и дату презентации нового кроссовера Tivoli. Об этом сообщают зарубежные информагентства. В России ценник автомобиля будет начинаться от 1 миллиона рублей.
Автоновинка появится сразу в трех вариациях, цена самого дорогого составит 1,4 млн рублей. Базовая 

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Renault Koleos появится в России в 2017 году‍

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Представители компании «Renault Россия» официально подтвердили появление второго поколения Koleos на авторынке РФ в марте 2017 года. Напомним, новая модель премиального кроссовера была презентована в апреле на автосалоне в Пекине. 
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Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

Компания Renault рассекретила модель Duster нового поколения

На днях стало известно, когда появится на мировом авторынке обновленный кроссовер Renault Duster. На встрече с журналистами представители компании Renault анонсировали технические характеристики и рассекретили дизайн Duster нового поколения. Начало продаж новинки запланировано на 2017 год.
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Renault Duster вырвался в лидеры продаж на рынке России

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Renault приостановит производство кроссоверов Duster и Kaptur в России

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Новый Renault Grand Duster станет семиместным

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8 июля 2016, 05:01
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