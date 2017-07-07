Ученые из Киотского Университета рассказали, почему людям трудно смотреть друг другу в глаза во время беседы. Когда человек концентрируется на взгляде собеседника, ему сложнее следить за своей речью и формулировать мысли.

К экспериментам ученые привлекли 26 добровольцев, которых посадили за компьютеры. Когда …