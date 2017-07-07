Канадские специалисты из Университета Торонто установили, что выражение лица человека может многое поведать о его социальном статусе. Во многих случаях только по взгляду легко узнать, состоятельный собеседник или нет.
Как в процессе недавних исследований выяснила группа ученых, социальный статус лучше всего определять по выражению лица в момент, когда человек не обременен серьезными раздумьями, ни с кем не разговаривает и находится в расслабленном состоянии. Даже когда человек внешне не проявляет никаких эмоций, его прошлое несложно угадать.
Ученые поясняют: даже при нейтральном, казалось бы, взгляде с лица не стираются признаки самых привычных эмоций. Благополучные люди отличаются взглядом более открытым и дружелюбным, резюмируют психологи.
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