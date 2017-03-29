СМИ: эмблему Олимпиады-2020 в Токио сменят из-за обвинений в плагиате Символ Олимпиады-2020 от дизайнера из Японии Кэндзиро Сано больше не будет использоваться. Это решение было принято на спецзаседании организационного комитета. Бельгиец Оливье Дэби добился изменения символики спортмероприятия, так как, по его мнению, она очень похожа на его работу двухгодичной давности …