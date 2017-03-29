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В Самаре состоялась премьера спектакля «Побег из Шоушенка»

В самарской драме большая премьера. Впервые в России на театральных подмостках спектакль «Побег из Шоушенка» по мотивам культового произведения Стивина Кинга. 20 лет назад эту книгу экранизировал американский кинорежиссер Фрэнк Дарабонт, а теперь сценическая постановка прошла с аншлагом в Самаре. 
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СМИ: эмблему Олимпиады-2020 в Токио сменят из-за обвинений в плагиате

Символ Олимпиады-2020 от дизайнера из Японии Кэндзиро Сано больше не будет использоваться. Это решение было принято на спецзаседании организационного комитета. Бельгиец Оливье Дэби добился изменения символики спортмероприятия, так как, по его мнению, она очень похожа на его работу двухгодичной давности 
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Вячеслав Гвоздков рассказал ТРК «ТЕРРА» о скандалах и расходах самарского драмтеатра

Через три недели в Самарском академическом театре драмы имени Горького стартует 165-й сезон. Самая ожидаемая премьера сезона - «Побег из Шоушенка».

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Стивен Кинг идет в театр в Самаре за 3,7 млн рублей

Стивен Кинг идет в театр в Самаре за 3,7 млн рублей

Генеральный директор и режиссер Самарского академического театра драмы им. Горького Вячеслав Гвоздков в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал о своей новой работе – спектакле «Побег из Шоушенка» по повести Стивена Кинга.

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Twitter начал удалять у пользователей ворованные шутки

Социальная сеть приняла данное решение после того, как одна американка пожаловалась на неправомерное использование ее поста в микроблоге - шутка, придуманная женщиной, разлетелась по интернету без ее согласия. Теперь перед репостом записи в свой аккаунт нужно обязательно спрашивать согласия автора.
10 августа 2015, 02:16
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