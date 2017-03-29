Знаменитого американского писателя, «короля ужасов», 69-летнего Стивена Кинга обвинили в плагиате, за что потребовали компенсацию в 500 миллионов долларов. С соответствующим иском в суд обратился автор популярных в США комиксов The Rook Стивен Грант.
Истец убежден, что его прославленный тезка украл у него (ни много - ни мало!) образ главного героя, который словно перекочевал из комиксов Гранта в цикл романов Кинга «Темная башня».
Мало того, что у обоих героев одни и те же инициалы (Рестин Дэйн у Гранта и Роланд Дискейн у Кинга), так они еще и носят ковбойские костюмы. При этом, не подверженные старению, оба имеют страсть к приключениям, путешествиям во времени, а также сражаются с монстрами. Все это автор комиксов использует в качестве аргументов в свою пользу.
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