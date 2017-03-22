Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.

Добровольцы проведут несколько месяцев в полной изоляции в сооруженном для этих испытаний комплексе на склоне …