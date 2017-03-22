Испанские ученые обнаружили пещеру, в которой жили древние каннибалы. Открытие было сделано в процессе археологических работ.
Таинственный грот располагался в южной части Валенсии. В нем было не менее 30 человеческих костей. Исследователи выяснили, что это останки двух взрослых и одного ребенка, которых заживо съели представители неизвестного племени. На костях различимы следы от первобытных каменных орудий - топоров и кирок.
Как было установлено с помощью метода радиоэлектронного датирования, кости скапливались в пещере в течение долгого времени. Это дало возможность экспертам заявить, что в пещере обитали каннибалы.
В гроте вместе с человеческими останками были и кости животных. Есть версия, согласно которой в этом регионе враждовали несколько этнических групп.
|
Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»
Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
|
22 марта 2017, 01:03
|
На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры
В Керченской бухте около мыса Ак-Бурун во время археологических работ обнаружен большой фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. По мнению экспертов, это может быть изображение древнегреческого божества, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
|
22 марта 2017, 12:11
|
Определена дата столкновения Земли и Марса
Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
|
22 марта 2017, 10:17
|
Ученые назвали самый полезный продукт для женского здоровья
Самым полезным для представительниц прекрасного пола продуктом является авокадо, заявляют ученые. Мякоть этого плода богата медью, витамином В2 и железом. Также авокадо имеет элементы, которые могут нормализовать кровообращение и менструальный цикл.
|
22 марта 2017, 10:15
|
Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году
Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.
|
21 марта 2017, 05:17
|
Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин
|
20 марта 2017, 09:32
|
В Самаре снова заработает визовый центр Испании
Визовый центр Испании снова запускают в Самаре. Его официально откроют 3 марта. Всего по стране появится восемь новых сервисно-визовых центров одного из крупнейших государств западной Европы. Управляет центрами компания BLS International Limited. В Самаре центр будет находиться по адресу: Партизанская, …
|
2 марта 2017, 02:04
|
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале
|
17 февраля 2017, 03:07
|
Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае
|
6 февраля 2017, 09:32
|
В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию
|
7 октября 2016, 03:49
|
Самарским спутником Аист-2 заинтересовались испанские СМИ
На сайте одного из испанских телеканалов - Telecinco - появилась статья о спутнике Аист-2, созданном совместно учеными СГАУ и специалистами РКЦ «Прогресс».
Самарский спутник станет первым космическим аппаратом, который будет запущенном с нового российского космодрома «Восточный». В статье …
|
16 марта 2016, 10:56
|
Число россиян на зарубежных курортах сократилось на 34%
|
15 сентября 2015, 04:57
|
На Кубани мужчина заподозрил пожилых супругов в людоедстве и жестоко убил их
В Краснодарском крае, поселке Восточный, были жестоко убиты двое пенсионеров. Их тела с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди и живота обнаружила дочь.
|
4 декабря 2014, 03:08