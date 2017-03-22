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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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22 марта 2017, 01:03
На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры

На строительстве Керченского моста найдена голова древней скульптуры

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22 марта 2017, 12:11
Определена дата столкновения Земли и Марса

Определена дата столкновения Земли и Марса

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22 марта 2017, 10:17
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Ученые назвали самый полезный продукт для женского здоровья

Самым полезным для представительниц прекрасного пола продуктом является авокадо, заявляют ученые. Мякоть этого плода богата медью, витамином В2 и железом. Также авокадо имеет элементы, которые могут нормализовать кровообращение и менструальный цикл.
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22 марта 2017, 10:15
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Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

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21 марта 2017, 05:17
Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

Китайские ученые нашли на дне притока реки Янцзы свыше 10 тысяч артефактов старше 300 лет, сообщает агентство Синьхуа. Речь идет о золотых, серебряных и бронзовых монетах и украшениях, а также металлическом холодном оружии.
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20 марта 2017, 09:32
В Самаре снова заработает визовый центр Испании

В Самаре снова заработает визовый центр Испании

Визовый центр Испании снова запускают в Самаре. Его официально откроют 3 марта. Всего по стране появится восемь новых сервисно-визовых центров одного из крупнейших государств западной Европы. Управляет центрами компания BLS International Limited. В Самаре центр будет находиться по адресу: Партизанская, 

2 марта 2017, 02:04
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае

Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае

Кости крокодилов, возраст которых оценивается примерно в 3 тысячи лет, ученые нашли в процессе археологических раскопок. Это случилось в китайской провинции Шэньси.
Как говорят ученые, уникальная находка относится к эпохе династии Западная Чжоу. Она правила с 11 века до нашей 

6 февраля 2017, 09:32
В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию

В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию

Компания VFS Global объявила о прекращении приема заявлений на получение разрешительных документов для посещения этой европейской страны в 28 городах России. Как пишет РБК, причиной закрытия центров стала смена поставщика визовых услуг властям Испании - новый тендер выиграла BLS International 

7 октября 2016, 03:49
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Самарским спутником Аист-2 заинтересовались испанские СМИ

На сайте одного из испанских телеканалов - Telecinco - появилась статья о спутнике Аист-2, созданном совместно учеными СГАУ и специалистами РКЦ «Прогресс».
 
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Число россиян на зарубежных курортах сократилось на 34%

Это самый заметный за последние 20 лет спад выездного туризма. Данные приводит Ростуризм. В первом полугодии россияне совершили 16 с половиной миллионов поездок за рубеж. Это почти на 4 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2014-го. В мае-июне спрос упал 
15 сентября 2015, 04:57
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В Краснодарском крае, поселке Восточный, были жестоко убиты двое пенсионеров. Их тела с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди и живота обнаружила дочь.
По подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний сосед погибших.
Подозреваемый сообщил, что его соседи, погибшая пара, съели 

4 декабря 2014, 03:08
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