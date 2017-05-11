В Албании в результате обнаружения следов древнего поселения на востоке страны приостановлено сооружение крупного газопровода. Об этом информирует Associated Press.
Как отмечают археологи, в населенном пункте под названием Туран найдена имеющая большую историческую ценность керамика. Она датируется ранним железным веком (X—IX века до нашей эры) и позднеримским периодом (IV—VI века нашей эры).
Ученые уже сделали умозаключение, что в этих местах находились довольно крупные древние поселения. Кстати, согласно существующим планам, строительство 215-километрового участка Трансадриатического газопровода должно завершиться в 2019 году.
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