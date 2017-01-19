Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
Кроссовер хорошо имеет большие габариты. Купить новое транспортное средство можно будет осенью 2017 года. В стране-производителе Hexa предлагается с 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 156 л.с.. Для автолюбителей доступны пятиступенчатая МКПП либо 6-ступенчатый «автомат».
Топ-версии автоновинки имеют полноприводную систему и функцию безопасности ESP. Автомобиль выпускается в шести комплектациях. Цена в рублях – порядка 1,47-1,5 миллионов.
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