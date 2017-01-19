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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Представители концерна Geely из КНР анонсировали появление на российском рынке флагманского седана Emgrand GT. В ряде стран модель знают под наименованием Geely GC9.
Пока нет точной информации по поводу стоимости, комплектаций и точных сроков старта продаж Emgrand GT в России. 

19 января 2017, 10:24
За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
Ряд компаний еще до новогодних праздников решил изменить цены на свои автомобили. 

18 января 2017, 05:15
Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют 

18 января 2017, 03:40
Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Представители корпорации Hyundai озвучили стоимость нового универсала i30 для европейского рынка. Считается, что автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Golf.
Базовая модель i30 с 1,0-литровым мотором T-GDI мощностью 118 л.с. будет предлагаться автолюбителям по цене в 19 480 евро. Авто оснастили легкосплавными 

17 января 2017, 12:01
В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

Представители южнокорейской компании сообщили о старте предзаказов в феврале на новые модели Kia Soul и Soul GT. Вариация GT будет доступна с бензомотором на 204 л.с.
Модель Kia Soul получит новую решетку радиатора, иной дизайн переднего бампера, а также обновленную 

11 января 2017, 01:53
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало 

10 января 2017, 05:27
Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Появились снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Китайские информагентства распространили снимки обновленного кроссовера Nissan X-Trail. Судя по изображениям, внешность модели после рестайлинга изменилась не сильно. Силовая линейка автомобиля останется прежней - это 2,0- и 2,5-литровые двигатели мощностью 150 и 186 л.с..
Пока обновленный Nissan X-Trail выйдет только 

27 декабря 2016, 10:10
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения

Французский концерн Renault планирует в 2017 году существенно обновить кроссовер Duster. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF, благодаря чему станут больше габариты автомобиля и дорожный просвет.
Модель получит новый дизайн, а также внушительный перечень дополнительных опций. В салоне обновленного 

26 декабря 2016, 05:17
Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

В представительстве чешской компании Skoda раскрыли примерную дату прихода нового кроссовера Kodiaq на рынок России. Этот автомобиль сегмента SUV появится у российских дилеров в мае 2017 года, сказал директор подразделения Skoda в РФ Бернхард Майер.
По словам специалиста, не исключена 

26 декабря 2016, 01:06
Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.

При этом 

22 декабря 2016, 05:34
Закупками АвтоВАЗа будет руководить индийский менеджер

Закупками АвтоВАЗа будет руководить индийский менеджер

На АвтоВАЗе подписан приказ о назначении индийского менеджера Венкатрана Мамиллапалле на пост вице-президента по закупкам, сообщают федеральные интернет-СМИ. Известно, что до прихода на завод он работал в корпорации Tata Motors. Напомним, предшественником Мамиллапалле являлся Дамир Кашапов, который в конце апреля уволился 

1 июля 2014, 03:38
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