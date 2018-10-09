Во вторник стало известно о неполадках с космическим телескопом «Хаббл». На нем вышел из строя уже четвертый гироскоп из шести имеющихся. Из-за этого аппарат пришлось перевести в спящий режим.
Сейчас специалисты ищут пути решения проблемы. Скорее всего, будет предпринята попытка перезапустить неисправный гироскоп. Если это не получится, есть и другой вариант. Дело в том, что телескоп способен функционировать даже всего с одним гироскопом. Поэтому один из двух оставшихся агрегатов отключат, чтобы использовать его в качестве резервного, пишет ТАСС
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