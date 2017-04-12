В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, фигурировавшая во многих скандальных историях, призналась, что имеет дополнительный заработок в сфере проституции.
В свою защиту Нуркич сказала, что подобный род деятельности не отличается от других способов получения дохода, и ничего плохого в нем нет. А сама она якобы решилась на этот шаг, чтобы выжить.
Как рассказывают местные СМИ, на Сенаду часто поступали жалобы от зрителей, возмущенных ее недостойным поведением. Журналисты утверждают, что за секс с одним мужчиной телеведущая брала порядка $500, а за групповой - не менее $1000.
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