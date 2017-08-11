Китайские власти решили закрыть 145 рудников на северо-западе страны с целью сохранения популяции верблюдов, рассказывают зарубежные СМИ. В заповедных зонах будет остановлена несанкционированная разведка и добыча полезных ископаемых.
В частности, это делается для того, чтобы защитить экологию и содействовать экономическому росту региона. Согласно последним планам, к 2020 году в отдельных заповедниках решено полностью свернуть добывающую промышленность.
Как поясняют экологи, в районах добычи обитают редкие бактрийские верблюды. Популяция этих животных не превышает тысячи.
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