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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Составлен топ самых продаваемых в истории страны автомобилей

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В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

Самарская область попала в Топ-20 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на новые легковые автомобили. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 10 месяцев, машина в 63-м регионе в среднем приобреталась за 1 миллион 44 тысячи рублей. За 
13 декабря 2017, 03:02
Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Эксперты представили экологический рейтинг областей и республик Российской Федерации по результатам осени. Перечень наиболее благополучных регионов обнародовала организация «Зеленый патруль».
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13% жителей Самарской области получают зарплату менее 10 тысяч рублей

13% жителей Самарской области получают зарплату менее 10 тысяч рублей

Самарская область заняла 37-е место в России по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании, подготовленном «РИА Рейтинг» на основании данных Росстата. При ранжировании учитывались не только средние значения, но и разброс: сколько жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей в 

8 декабря 2017, 05:10
В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
Сейчас неожиданно найденную фигуру, ставшую настоящим артефактом, собираются 

4 декабря 2017, 03:07
В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, 
4 декабря 2017, 09:19
В Самаре снимают полнометражный фильм о Великой Отечественной

В Самаре снимают полнометражный фильм о Великой Отечественной

На самарской любительской киностудии «Кара» полным ходом идут съемки полнометражного фильма о ВОВ. Специально для него авторы задумали построить рабочий макет отечественного танка Т34/76. Идея для них не нова - несколько лет назад они уже воссоздали немецкого «Тигра». Неожиданно для 

21 ноября 2017, 05:24
В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в картину

В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в картину

Английский таблоид Mirror обнародовал уникальные кадры, которые удалили при монтаже из легендарной картины «Титаник». В частности, речь идет о сцене, когда главная героиня покидает лодку и оказывается на палубе судна, приплывшего по тревожному сигналу. На борту на тот момент уже 

16 ноября 2017, 04:53
15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

С 15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест - фестиваль «Новое британское кино». Показы в нашем городе пройдут при информационной поддержке радиостанции DFM в Самаре! Почитателям кино с Туманного Альибиона будет продемонстрировано восемь фильмов - они на языке оригинала – английском, 
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Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России

Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России

Минобранауки включило Самарскую государственную сельскохозяйственную академию (Самарская ГСХА) в десятку лучших вузов России. Рейтинг был составлен путем онлайн-анкетирования студентов, их родителей и преподавателей высших учебных заведений.

В опросе приняли участие 103 000 человек из 82 регионов. Респонденты оценивали вузы по коммуникабельности 

9 ноября 2016, 12:04
Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП

Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП

Самара по итогам 2015 года заняла первое место среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения торговыми площадями. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International. По расчетам исследователей, на каждую тысячу жителей столицы 63-го региона приходится по 567 квадратных метров в 
10 февраля 2016, 11:59
Около 30 тысяч самарцев увидят парад Победы на пл. Куйбышева

Около 30 тысяч самарцев увидят парад Победы на пл. Куйбышева

Впервые за много лет по площади Куйбышева пройдут танковые колонны во время парада Победы 9 Мая. Все нюансы торжественного события губернатор Николай Меркушкин обсудил с руководителем региональной общественной организации Героев России Игорем Станкевичем. В этом году увеличится вместимость трибун на 

24 апреля 2014, 11:59
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