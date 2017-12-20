Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.
Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору о расизме “Прочь”. Картина режиссера Джордана Пила заняла первое место в списке и стала самым популярным фильмом в уходящем году.
По сюжету фильма молодой фотограф решается на знакомство с родителями своей девушки. Хоть семья подружки и принадлежит к высшему обществу и живет в загородном доме – новое знакомство не предвещает ничего хорошего. После того, как молодой американец узнает истинную причину своего приглашения в уединенный особняк, он немедленно захочет уехать назад домой в Нью-Йорк. Но будет уже поздно...
Второе место заняла мелодрама “Любовь-болезнь” от режиссера Майкла Шоуолтера. Картине свой голос отдали 242 кинокритика.
Отечественному зрителю на ум может прийти российская комедия “Любовь-морковь” по схожести названий, да и среди сюжетных линий обеих работ можно провести параллель.
В фильме “Любовь-болезнь” вы сможете наблюдать развитие отношений влюбленной пары: пакистанца и американки, которые должны будут столкнуться со своими культурными различиями. Стоит отметить, что фильм основан на реальных событиях, которые произошли с авторами сценария.
Военный боевик «Дюнкерк», по мнению зрителей и критиков, занял третье место. В своей работе Кристофер Нолан рассказывает историю спасения более 300 тыс. солдат в ходе Дюнкеркской операции, которая произошла в начале Второй мировой войны.
Четвертое место занял супергеройский фильм режиссёра Пэтти Дженкинс “Чудо-женщина". Сюжет картины основан на одноименном комиксе. Фильм вышел 1 июня 2017 года и уже в первые выходные принес кинопрокатчикам более 100 миллионов долларов.
Любителей комиксов в 2017 году ждало еще одно радостное событие, а именно фантастический боевик про Росомаху из серии фильмов “Люди Икс”. Фильм “Логан” занял шестое место по популярности на сайте Rotten Tomatoes (пятое место было отдано работе Грета Гервиг "Леди Берд"). Сюжет картины “Логан” основан на сюжетных линиях комиксов “Старик Логан”, “Избиение мутантов” и “Х-23”.
Список остальных киноработ, вошедших в десятку лучших: "Звездные войны: Последние джедаи", "Малыш на драйве", "Тайна Коко" и "Тор: Рагнарек".
Кинокритики Робби Коллин и Тим Роби на сайте Rotten Tomatoes ранее публиковали список худших фильмов 2017 года. Мнение аналитиков было основано на кассовых сборах и отзывах критиков. В данный топ вошли следующие картины: “Бесстыжее путешествие”, “Король Артур: Легенда меча Источник”, “Спасатели Малибу”, “Песня за песней”, “Синяя Бездна”, “Калифорнийский дорожный”, “Темная Башня”, “Телохранитель киллера” и “Kingsman: Золотой круг”.
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