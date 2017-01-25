Компания в настоящее время осуществляет модернизацию своего производства в Соединенных Штатах, чтобы расширить выпуск кроссовера Highlander. Причиной назван серьезный рост спроса на эту модель.
По информации инсайдеров, для модернизации будут нужны инвестиции порядка $600 млн. Только за 2016 год было выпущено свыше 400 тысяч экземпляров этого автомобиля.
Из явных плюсов модели эксперты отмечают современный дизайн городского авто в сочетании с главными качествами классических внедорожников. О том, насколько распространится география продаж популярной модели, можно будет судить совсем скоро. Во всяком случае останавливаться на достигнутых показателях автопроизводители явно не намерены.
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