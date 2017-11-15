1
34
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.                 d8888    .d8888b.   d8b             .d8888b.  
 d88P  Y88b               d8P888   d88P  Y88b  Y8P            d88P  Y88b 
        888              d8P 888   888                        888    888 
      .d88P  888  888   d8P  888   888d888b.   888  88888b.   888        
  .od888P"   888  888  d88   888   888P "Y88b  888  888 "88b  888  88888 
 d88P"       888  888  8888888888  888    888  888  888  888  888    888 
 888"        Y88b 888        888   Y88b  d88P  888  888 d88P  Y88b  d88P 
 888888888    "Y88888        888    "Y8888P"   888  88888P"    "Y8888P88 
                                                    888                  
                                                    888                  
                                                    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс

Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс

Результатами очередного научного исследования поделились американские эксперты. Как выяснилось в процессе экспериментов сотрудников Университета Пенсильвании, регулярные половые отношения способны оградить от такой напасти, как сезонная простуда.
Как отмечают заокеанские ученые, при занятии любовью выделяется на 30% больше антител, что, в 

7 ноября 2017, 12:31
Секрет долголетия: Шведские ученые подтвердили влияние секса на продолжительность жизни

Секрет долголетия: Шведские ученые подтвердили влияние секса на продолжительность жизни

Шведские ученые в процессе исследований определили взаимосвязь между сексом и заболеваниями у мужчин и женщин. Об этом рассказывает Online Library.
По данным исследователей, продолжительность жизни представителей сильного пола, которые часто придаются любовным утехам, заметно возрастает. Такие выводы сексологи сделали в 

4 октября 2017, 02:00
В Италии стартовал первый в мире морской секс-круиз

В Италии стартовал первый в мире морской секс-круиз

В Венеции стартовал первый в своем роде эротический круиз Desire Cruise. Его проведут на корабле Azamara Quest, который начал плавание во вторник, 26 сентября.
По слова хозяев судна, незабываемое путешествие на 180-метровом корабле состоится в откровенном формате. Для купивших билеты, 

27 сентября 2017, 12:54
На лице написано: Сексологи определили типичную внешность изменника

На лице написано: Сексологи определили типичную внешность изменника

Короткое и широкое лицо у человека считается очень вероятным признаком того, что он склонен к случайным связям. Такое умозаключение сделали канадские специалисты.
Ученые осуществили исследование по определению корреляции внешности людей и их сексуальной активности. В его рамках были проведены два 

20 сентября 2017, 09:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.