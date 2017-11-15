На лице написано: Сексологи определили типичную внешность изменника Короткое и широкое лицо у человека считается очень вероятным признаком того, что он склонен к случайным связям. Такое умозаключение сделали канадские специалисты.

Ученые осуществили исследование по определению корреляции внешности людей и их сексуальной активности. В его рамках были проведены два …