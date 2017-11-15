В американском конгрессе собираются ввести систему тренингов по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом рассказывают зарубежные информагентства со ссылкой на слова спикера Пола Райана.
Согласно его заявлению, задача состоит не только в привлечении всеобщего внимания к проблеме, которая в последнее время стала актуальной, но и в конкретных мерах по ее решению. Как сообщается, соответствующие тренинги введут для членов палаты представителей американского конгресса, а также административного персонала.
Общеизвестно, что в настоящее время в стране нередко раздаются обвинения в сексуальных домогательствах, в частности в адрес политиков и актеров. В этой связи называются, например, имена Кевина Спейси, Стивена Сигала и даже экс-главы Белого дома Джорджа Буша – старшего.
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