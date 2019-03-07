Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области … За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости