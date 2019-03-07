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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств. 

В перечень жизненно 

4 декабря 2018, 11:53
В Самаре потратят свыше 200 млн рублей на производство нового медицинского оборудования

В Самаре потратят свыше 200 млн рублей на производство нового медицинского оборудования

Самарский электромеханический завод, входящий в СоюзМаш России, получил госзаем на реализацию промышленных проектов СамГМУ. По программе «Конверсия» предприятие получит 208 млн рублей на серийное производство медицинского оборудования для лечения и реабилитации пациентов. Проект был запущен в рамках выполнения плана по импортозамещению.

Также 

3 декабря 2018, 03:06
Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.

В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ 

29 ноября 2018, 10:31
Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
У 35-летнего девственника в Иркутске нашли СПИД

У 35-летнего девственника в Иркутске нашли СПИД

Совершенно случайно 35-летний житель Иркутска узнал о страшном диагнозе. Мужчина, просто из любопытства решил пройти экспресс-тест на СПИД. Анализ показал положительный результат.

Мужчина пояснил, что никогда не вступал в интимную связь с женщинами, а также не употреблял наркотики, поэтому 
8 июля 2018, 08:50
Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид Самарский областной СПИД-центр в разных точках региональной столицы проводит акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» Цель - профилактика распространения ВИЧ. В пятницу, 18 мая, на набережной Волги у Маяковского спуска самарцы смогут принять участие 
16 мая 2018, 01:43
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Самарской области показатель заражения ВИЧ-инфекцией сократился до 52 новых случаев на 100 тысяч населения, говорится в сообщении регионального Минздрава. Это почти в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель – 36 новых случаев на 100 тысяч населения.

Самарская область 
3 октября 2017, 11:36
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