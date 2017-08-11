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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Католическая церковь разработала инструкцию по смерти в XXI веке

Католическая церковь разработала инструкцию по смерти в XXI веке

Английская католическая церковь обнародовала новую версию "Искусства смерти", разработанную для XXI века. Это сочинение пользовалось большим спросом в средние века, сообщает информационный сайт The Guardian.
Историческая работа о различных нюансах смерти стала основой для появления онлайн-портала, который должен оказывать помощь 

1 ноября 2016, 02:04
США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

США объявили, кто в 1967 году предотвратил ядерную войну

В США рассекретили документы с информацией о том, кто на самом деле предотвратил ядерную войну. Мир спасли синоптики. Статья об этом опубликована в специальном журнале, посвященном метеорологии и погоде.

Почти 50 лет назад, в конце весны 1967 года, в нескольких североамериканских 

10 августа 2016, 05:24
Опубликован план действий при встрече с инопланетянами

Опубликован план действий при встрече с инопланетянами

Шотландский астроном Дункан Форган поведал, какие, по мнению специалистов, меры должны предприниматься в случае обнаружения инопланетной жизни. Этот протокол появился 27 лет назад, он был создан участниками проекта SETI, но широкой огласке информацию придали лишь сейчас.
Как следует из документа, 

31 мая 2016, 09:07
Ученые создали лекарство на случай ядерной войны

Ученые создали лекарство на случай ядерной войны

Ученые из техасского университета разработали уникальный препарат TP508, который очень эффективен при воздействии радиации на человека. 
 
Лекарство уже успешно прошло испытания на мышах, которых в лабораториях подвергали радиоактивному облучению. Затем им вводили инъекцию TP508, после чего шансы на выживание у 
26 августа 2015, 01:23
Ученые назвали новые доказательства ядерной войны на Марсе

Ученые назвали новые доказательства ядерной войны на Марсе

В их основе – геофизические данные, которые можно объяснить именно применением ядерного оружия. Материалы были представлены физиком Джоном Бранденбургом на планетологической конференции в Хьюстоне. Подробнее с тезисами доклада можно ознакомиться на специальном сайте конференции.

Ученый заостряет внимание на больших 
20 марта 2015, 11:24
Компания Apple опубликовала инструкцию по переходу с Android на iPhone

Компания Apple опубликовала инструкцию по переходу с Android на iPhone

На официальном сайте Apple теперь доступна инструкция по переходу с системы Android на iOS. Там пользователи смогут найти информацию о том, как перенести фото, треки, документы из одной системы в другую. Подробно описаны способы и приложения, которые помогут в этом.

17 сентября 2014, 04:41
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