Британское издание The Sun разместило детальную инструкцию по выживанию при ядерной атаке на фоне обмена угрозами между Соединенными Штатами и КНДР. Таблоид посоветовал готовиться к Третьей мировой войне.
Инструкция рекомендует предварительно составить план действий семьи и продумать способы связи с родственниками, а также установить, где поблизости находятся противорадиационные убежища. Следует заранее приготовить комплект припасов, включающий еду долгого хранения, фонарик, запас батареек и т.д..
Британцам рекомендуют отслеживать официальную информацию через Сеть, радио или ТВ. Если взрыв застал человека на улице, отмечается в инструкции, следует не смотреть на вспышку, так как она может ослепить, а лечь на землю и прикрыть голову. Есть и еще ряд рекомендаций.
В частности, нужно быть готовым к тому, что придется оставаться в укрытии около месяца: объем радиоактивных осадков зависит от размера бомбы и от того, насколько близко к земле она взорвалась. Напомним, что Северная Корея второй раз озвучила планы подготовки удара по базе США на Гуаме.
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