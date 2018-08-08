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33 человека утонули на пляжах Самарской области
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7 августа 2018, 10:45
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26
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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
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6 августа 2018, 11:52
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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
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3 августа 2018, 01:25
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05