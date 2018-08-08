Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области



В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение … Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение