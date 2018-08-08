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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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- В основном это случается на правом берегу Волги, 
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В понедельник, 6 августа, произошел пожар в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары. На улице Курской вспыхнули частная баня и надворные постройки. Местные жители засняли пожар, на ролике видно, что черный столб дыма возник на месте ЧП и был виден 
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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо, 
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.

Очевидцы сняли на 
5 июля 2018, 11:18
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.

В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение 
11 июня 2018, 08:34
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

В ночь на 27 мая в Самарской области произошел крупный пожар. В 1:33 в селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Пламя охватило 48 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
28 мая 2018, 12:05
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