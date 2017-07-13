Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить молодого человека, силовики решили ретироваться.
Моменты похищения 27-летнего гражданина, а также бегство правоохранителей зафиксировали камеры видеонаблюдения, впоследствии кадры разошлись в соцсетях. Также видеоролик стал доказательством для служителей Фемиды.
Начальники местного полицейского подразделения пытались объяснить действия подчиненных особой стратегией, примененной из-за того, что бандитов было несоизмеримо больше, но суд этим оправданиям не поверил.
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