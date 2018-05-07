Возобновить их создание задумал Минпромторг. В министерстве полагают, что суда можно было бы заказать на верфях "Объединённой судостроительной корпорации" и в дальнейшем использовать на линиях Петербург – Москва, а также Ростов-на-Дону – Москва с заходом в порты Крыма. Такие данные …