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Материалы по теме:

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Бразильские блогеры оценили подготовку Петербурга к ЧМ-2018

Целая делегация из Бразилии - блогеры и журналисты побывали в Санкт-Петербурге во время информационно-ознакомительных туров. Как рассказал бразильский тревел-блогер Денни Заппа, болельщики из его родной страны проявляют большой интерес к Петербургу. Он сам был потрясен городом, который оказался гораздо красивее, 
4 мая 2018, 09:54
Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

В Норвегии построили смотровую площадку на берегу моря с общественным туалетом стоимостью в 2 миллиона долларов.

«Туалет расположен на берегу моря. Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все 
26 апреля 2018, 04:57
Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
23 апреля 2018, 07:58
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

19 апреля в Тольятти прибыли чешские путешественники профессор Пражского университета Питер Явурек и инженер автомобильного завода Skoda Филипп Фогель. Они завершили кругосветную поездку, в которую они отправились на 42-летнем ВАЗ-2101. За плечами двух мужчин остались 29 стран и 48500 километров.
20 апреля 2018, 02:00
Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала

Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала

Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.

Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути 
28 марта 2018, 12:21
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Семеро велосипедистов из Твери совершили путешествие по льду Байкала. Они преодолели путь протяженностью в 560 километров от Северобайкальска до поселка Листвянка.

Путешественники все время двигались вдоль береговой линии озера. Путешествие началось 19 февраля, и длилось 12 дней. Это дольше 
5 марта 2018, 07:40
После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего 

2 ноября 2017, 09:52
Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
 
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

24 мая 2017, 07:03
Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
 
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге 
8 апреля 2017, 03:19
В РФ впервые за 60 лет могут начать строить круизные лайнеры

В РФ впервые за 60 лет могут начать строить круизные лайнеры

Возобновить их создание задумал Минпромторг. В министерстве полагают, что суда можно было бы заказать на верфях "Объединённой судостроительной корпорации" и в дальнейшем использовать на линиях Петербург – Москва, а также Ростов-на-Дону – Москва с заходом в порты Крыма. Такие данные 
25 января 2016, 10:06
На Аляске разбился самолет, девять человек погибло

На Аляске разбился самолет, девять человек погибло

На юго-востоке Аляски разбился экскурсионный одномоторный самолет DeHavilland DHC-3T "Выдра". На его борту находился пилот и восемь туристов, никто не выжил.

Пассажиров круизного лайнера Westerdam компании Holland America Line везли смотреть водопады и фьорды, которых не увидишь с суши. 
26 июня 2015, 02:22
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