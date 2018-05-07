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Бразильские блогеры оценили подготовку Петербурга к ЧМ-2018
Целая делегация из Бразилии - блогеры и журналисты побывали в Санкт-Петербурге во время информационно-ознакомительных туров. Как рассказал бразильский тревел-блогер Денни Заппа, болельщики из его родной страны проявляют большой интерес к Петербургу. Он сам был потрясен городом, который оказался гораздо красивее, …
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4 мая 2018, 09:54
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Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
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26 апреля 2018, 04:57
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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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23 апреля 2018, 07:58
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Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае
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23 апреля 2018, 01:26
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Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101
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20 апреля 2018, 02:00
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Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала
Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.
Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути …
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28 марта 2018, 12:21
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Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
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5 марта 2018, 07:40
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани
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24 мая 2017, 07:03
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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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8 апреля 2017, 03:19
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В РФ впервые за 60 лет могут начать строить круизные лайнеры
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25 января 2016, 10:06
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На Аляске разбился самолет, девять человек погибло
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26 июня 2015, 02:22