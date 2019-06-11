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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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Самарская область стала четвертой по объему турпотока в России во время ЧМ-2018
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22 апреля 2019, 05:19
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«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре
Казанский «Рубин» оштрафуют из-за болельщика, который обнажил интимные части тела на матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра завершилась 12 апреля в пользу самарцев со счетом 1:0. После нее спортивные …
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18 апреля 2019, 10:04
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«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза
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17 апреля 2019, 09:08
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В Самаре собираются запретить продажу вейпов подросткам
В Самарской области могут запретить продажу электронных сигарет и жидкости для них несовершеннолетним. Ранее такие законопроекты были приняты во многих регионах страны. Идею сегодня, 16 апреля, обсудили депутаты губдумы на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле. Для юридических лиц …
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16 апреля 2019, 02:56
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«Жемчужной реки» больше нет: более 1000 человек стали заложникам ситуации
Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров сведения об ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ». Свою деятельность они осуществляли с использованием названия «Жемчужная река». Такое решение принято из-за невозможности исполнения компаниями обязательств по договорам.
Напомним, 8 декабря стало …
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13 декабря 2018, 08:46
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Сильные дожди затопили центр Рима
Сильные дожди, обрушившиеся на Рим в воскресенье, привели к частичному затоплению центра города. Ливень сопровождался градом. Чтобы спастись от воды, многие жители итальянской столицы были вынуждены забираться на крыши автомобилей. Помимо этого, потоки затопили и станции метро. Из-за этого подземку …
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22 октября 2018, 10:31
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Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике
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23 июля 2018, 10:09
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Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
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19 июля 2018, 04:32
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Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме
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30 августа 2017, 05:14
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В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры
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28 июня 2017, 02:04
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Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро
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13 апреля 2017, 11:20
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