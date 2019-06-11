Самарская область стала четвертой по объему турпотока в России во время ЧМ-2018 Самарская область во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года стала четвертой в стране по турпотоку после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

- У нас было полмиллиона туристов из разных стран и континентов и, конечно же, из России. Все прошло … - У нас было полмиллиона туристов из разных стран и континентов и, конечно же, из России. Все прошло