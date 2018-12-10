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Материалы по теме:

Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на 
10 апреля 2018, 07:44
Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

26 февраля в Самарской области произошло ЧП на железной дороге. Примерно в 23:25 в Комсомольском районе Тольятти около станции «Жигулевское море» под колесами поезда оказалась 59-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте до приезда врачей «скорой помощи». 
27 февраля 2018, 10:47
В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона

В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона

На просторах всемирной сети с каждым днем увеличивается количество роликов, в которых дети катаются на крышах железнодорожных вагонов и сцепках. Подростки называют эту опасную забаву «зацепингом». Теперь такие видео находятся вне закона. Соответствующее решение принял Сызранский городской суд на основании 

14 февраля 2018, 03:31
В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

Несколько тысяч жителей города Бохум на западе Германии были эвакуированы из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в самом центре города. В зоне потенциального поражения находятся историческое здание ратуши и муниципальные офисы. С опасной территории пришлось выводить от 10 до 
25 января 2018, 10:15
Названы самые опасные железнодорожные станции Самарской области

Названы самые опасные железнодорожные станции Самарской области

Представители КбшЖД и транспортной прокуратуры назвали самые опасные железнодорожные станции Самарской области. Лидерами «антирейтинга» стали Чапаевск, Липяги и Похвистнево. За последние пять лет там погибли 11 человек, сообщает 63.ru.

Чаще всего в последнее время в сводках упоминается станция 
24 января 2018, 04:31
В Китае рабочие всего за ночь построили железнодорожную развязку

В Китае рабочие всего за ночь построили железнодорожную развязку

Китайцы вполне могут побороться за попадание в Книгу рекордов Гиннеса по скорости строительства железных дорог. На днях на вокзале Наньлун в городе Лунъянь на юге страны группа рабочих умудрилась проложить развязку для движения поездов всего за одну ночь!

В 
23 января 2018, 01:50
«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.

Сообщается, что отменены рейсы 
17 января 2018, 08:00
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Германия запретила носить детям «умные» часы

Германия запретила носить детям «умные» часы

Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
Эксперты агентства объясняют свои действия тем, что «умные» часы следует отнести к находящимся под запретом прослушивающим 

20 ноября 2017, 05:11
В блогах: забастовка 65-го маршрута в Сызрани

В блогах: забастовка 65-го маршрута в Сызрани

Сызранские водители автобусного маршрута номер 65 готовятся к забастовке. Она намечена на понедельник, 20 октября. Из-за этого сотни горожан рискуют опоздать на работу, сообщает блогер Сергей Дробилов. Для массовости и возможного перекрытия дороги, которая является одной из въездных в 
16 октября 2015, 05:37
Студенты СГАУ не поддержали забастовку стройотрядов

Студенты СГАУ не поддержали забастовку стройотрядов

Студенты Самарского государственного аэрокосмического университета, участвующие в строительстве космодрома "Восточный", не поддержали забастовку своих коллег. Как написали местные СМИ, часть стройотрядов не вышла на работу, так как вместо обещанных 25 тысяч рублей в месяц им выдали по 15-16 тысяч. В 
6 августа 2015, 02:52
Забастовка сотрудников лондонского метро привела к транспортному хаосу

Забастовка сотрудников лондонского метро привела к транспортному хаосу

В четверг, 9 июля прошла суточная забастовка сотрудников лондонской подземки из-за заработной платы в связи с переходом на круглосуточный режим работы. Стачка вызвала транспортный хаос – продолжительные автомобильные пробки, очереди на остановках общественного транспорта.

Миллионы жителей столицы, несмотря на 
10 июля 2015, 01:44
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