Названы самые опасные железнодорожные станции Самарской области



Чаще всего в последнее время в сводках упоминается станция … Представители КбшЖД и транспортной прокуратуры назвали самые опасные железнодорожные станции Самарской области. Лидерами «антирейтинга» стали Чапаевск, Липяги и Похвистнево. За последние пять лет там погибли 11 человек, сообщает 63.ru Чаще всего в последнее время в сводках упоминается станция