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Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб
9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на …
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10 апреля 2018, 07:44
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Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»
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27 февраля 2018, 10:47
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В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона
На просторах всемирной сети с каждым днем увеличивается количество роликов, в которых дети катаются на крышах железнодорожных вагонов и сцепках. Подростки называют эту опасную забаву «зацепингом». Теперь такие видео находятся вне закона. Соответствующее решение принял Сызранский городской суд на основании …
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14 февраля 2018, 03:31
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В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы
Несколько тысяч жителей города Бохум на западе Германии были эвакуированы из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в самом центре города. В зоне потенциального поражения находятся историческое здание ратуши и муниципальные офисы. С опасной территории пришлось выводить от 10 до …
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25 января 2018, 10:15
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Названы самые опасные железнодорожные станции Самарской области
Представители КбшЖД и транспортной прокуратуры назвали самые опасные железнодорожные станции Самарской области. Лидерами «антирейтинга» стали Чапаевск, Липяги и Похвистнево. За последние пять лет там погибли 11 человек, сообщает 63.ru.
Чаще всего в последнее время в сводках упоминается станция …
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24 января 2018, 04:31
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В Китае рабочие всего за ночь построили железнодорожную развязку
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23 января 2018, 01:50
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«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.
Сообщается, что отменены рейсы …
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17 января 2018, 08:00
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Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя
Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
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4 декабря 2017, 12:07
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Германия запретила носить детям «умные» часы
Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
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20 ноября 2017, 05:11
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В блогах: забастовка 65-го маршрута в Сызрани
Сызранские водители автобусного маршрута номер 65 готовятся к забастовке. Она намечена на понедельник, 20 октября. Из-за этого сотни горожан рискуют опоздать на работу, сообщает блогер Сергей Дробилов. Для массовости и возможного перекрытия дороги, которая является одной из въездных в …
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16 октября 2015, 05:37
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Студенты СГАУ не поддержали забастовку стройотрядов
Студенты Самарского государственного аэрокосмического университета, участвующие в строительстве космодрома "Восточный", не поддержали забастовку своих коллег. Как написали местные СМИ, часть стройотрядов не вышла на работу, так как вместо обещанных 25 тысяч рублей в месяц им выдали по 15-16 тысяч. В …
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6 августа 2015, 02:52
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Забастовка сотрудников лондонского метро привела к транспортному хаосу
В четверг, 9 июля прошла суточная забастовка сотрудников лондонской подземки из-за заработной платы в связи с переходом на круглосуточный режим работы. Стачка вызвала транспортный хаос – продолжительные автомобильные пробки, очереди на остановках общественного транспорта.
Миллионы жителей столицы, несмотря на …
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10 июля 2015, 01:44