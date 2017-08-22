6000 жителей датской столицы подписали петицию против закрытия старейшего салона Tattoo Ole. Он появился более 130 лет назад и считается местом рождения современной датской татуировки.
Как рассказывают местные информагентства, первый мастер приступил к работе в тату-салоне еще в 1884 году. Авторы обращения называют это место "историческим" и ратуют за его сохранение.
На территорию салона претендует хозяин увеселительного заведения, расположенного в этом же здании. Споры будет решать суд, куда дело должны передать 14 сентября.
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