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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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В ходе перестрелки в Копенгагене ранены 3 человека

В ходе перестрелки в Копенгагене ранены 3 человека

На окраине Копенгагена в подвале одного из торговых центров произошла перестрелка, в результате которой три человека получили ранения.
По версии полицейских, в помещении произошла ссора между двумя группами людей, которая закончилась стрельбой.
Три участника инцидента арестованы, сообщает Reuters.
 
 
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Кошки и собаки Нью-Йорка останутся без пирсинга и татуировок

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Этой энергии может хватить на зарядку телефона или цифровых часов.
Батарейка работает за счет превращения в энергию молочной кислоты, содержащейся в поте. Планируется, что 

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В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя

Если вас уволили, то, пожалуй, важнее всего как можно скорее оставить в прошлом неприятную ситуацию. Но для Джилл Абрамсон, недавно уволенной с должности редактора New York Times (NYT), это будет непросто: на спине у женщины вытатуирована часть логотипа этой газеты 

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Продают себя сами

Продают себя сами

В застекленных витринах Копенгагена, где прохожие привыкли видеть манекены, сидят живые люди. Люди в витринах – датские безработные, пишут "Ведомости". Среди них множество высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, которые устали годами обивать пороги офисов. Шаг на витрину – никакая не эксцентрика, а 

29 мая 2013, 10:28
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