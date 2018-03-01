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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
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В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

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До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

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20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник

Как информирует приволжский гидрометцентр, в ближайшие пару дней регион окажется под влиянием фронтальных разделов активного Средиземноморского циклона, который сейчас перемещается через Молдавию и Украину в центральные районы Европейской части РФ. Ожидаются снегопады, метели при усилении ветра и повышение температуры 
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Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов

Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов

Хирург Саймон Брэмхолл, как сообщают зарубежные издания, выжигал свои инициалы S и B на донорской печени. С соответствующим заявлением в судебные органы обратились коллеги трансплантолога.
Мужчина был уличен в процессе операции по трансплантации органа. Как поясняют медики этого учреждения, для 

14 декабря 2017, 01:18
Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков

Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
22-летний поклонник розыгрышей залил раствор в микроволновку, засунул в нее голову и принялся ждать, когда состав затвердеет. Чтобы восполнять недостаток кислорода во время опасного эксперимента, 

8 декабря 2017, 03:11
Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Англичанин Джеймс Хоуэллс по ошибке выбросил ноутбук, где хранилась криптовалюта на десятки миллионов долларов. По сведениям Guardian, цифровой кошелек с 7500 биткоинов оказался на городской помойке по той причине, что мужчина случайно пролил на ноутбук прохладительный напиток.
В пересчете по 

29 ноября 2017, 12:02
Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

В английском аэропорту Корнуолл на взлетно-посадочной полосе вчера, 26 октября, состоялись испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC). За рулем был известный гонщик Энди Грин.
Уникальный автомобиль имеет длину 13 метров. В ходе пробного заезда пилот разогнал его 322 

27 октября 2017, 02:12
Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина

23 декабря около 6 часов утра в Самаре возле одного из продуктовых магазинов по улице Гвардейской Кировского района был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает портал Волга-Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах города, признаков насильственной смерти на теле не 

26 декабря 2016, 11:55
Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

21 ноября в Самаре и по области температура воздуха ночью может достигать 20 градусов мороза, передает Приволжский гидрометцентр.
Это на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Аномально холодная погода продержится 3 дня – до 23 ноября. Ночью в эти 

20 ноября 2016, 06:43
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

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Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
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Ученый: будущая суровая зима - начало холодного цикла в 60 лет

Ученый: будущая суровая зима - начало холодного цикла в 60 лет

Российские ученые заявляют, что, согласно их прогнозам, зима 2016-2017 годов окажется более суровой по сравнению с предыдущей. Кроме того, они говорят о старте холодного климатического цикла в шесть десятков лет. Отмечается, что наиболее сильные морозы будут на Урале и на 
21 октября 2015, 12:24
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