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Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре
К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение …
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7 марта 2018, 12:30
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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До конца понедельника продлится снегопад в Самаре
Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем …
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5 марта 2018, 09:17
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
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5 марта 2018, 08:28
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20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник
Как информирует приволжский гидрометцентр, в ближайшие пару дней регион окажется под влиянием фронтальных разделов активного Средиземноморского циклона, который сейчас перемещается через Молдавию и Украину в центральные районы Европейской части РФ. Ожидаются снегопады, метели при усилении ветра и повышение температуры …
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4 марта 2018, 04:43
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Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
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14 декабря 2017, 01:18
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Британец зацементировал свою голову в микроволновке ради лайков
Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
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8 декабря 2017, 03:11
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Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов
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29 ноября 2017, 12:02
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Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании
В английском аэропорту Корнуолл на взлетно-посадочной полосе вчера, 26 октября, состоялись испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC). За рулем был известный гонщик Энди Грин.
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27 октября 2017, 02:12
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Самарец замерз насмерть возле продуктового магазина
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26 декабря 2016, 11:55
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Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза
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20 ноября 2016, 06:43
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Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется
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16 октября 2016, 06:36
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Ученый: будущая суровая зима - начало холодного цикла в 60 лет
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21 октября 2015, 12:24