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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий 

5 июля 2017, 02:59
Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов

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Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
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Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

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В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

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Как говорят 

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Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево

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3 июля 2017, 08:00
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В столице Италии на третьей линии метро рабочие сделали уникальную находку. Обнаруженное в процессе сооружения подземного пути деревянное строение было построено во II веке.
Как говорят изучившие находку археологи, два помещения сохранились до наших дней благодаря пожару. Дело в том, 

28 июня 2017, 02:04
Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
Эти символы были обнаружены на фрагменте стены древнего города 

27 июня 2017, 02:12
ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
26 июня 2017, 04:17
В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты

В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты

В Самарском зоопарке появился новый питомец – одна из самых маленьких обезьянок в мире игрунка обыкновенная. Средняя длина тела взрослых особей 185-188 сантиметров, а вес – примерно 250 граммов. Малыша, появившегося на свет 26 февраля 2017 года, привезли в Самару 

26 июня 2017, 03:46
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака

В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».

Пострадавшему 
26 июня 2017, 10:44
В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
Как рассказывают авторы открытия, в процессе экспедиции их взорам предстал конус с кратером в форме колодца, зафиксированного кирпичами. Внутри располагалась полуразвалившаяся лестница, 

23 июня 2017, 04:58
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