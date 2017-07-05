На Мадагаскаре палеонтологи обнаружили уникальные останки древнего сородича крокодила. Речь идет о рептилии, которая причислена к подотряду крокодиломорфов.
Части черепа доисторического животного нашли ученые из Италии и Франции. Как они утверждают, огромная рептилия жила 165 млн лет назад.
Этот вид относится к нотозухиям, которые населяли различные регионы нашей планеты в мезозойскую эру. Хищники были приспособлены к наземному образу жизни и могли быстро передвигаться. По мнению ученых, эти монстры охотились на динозавров. Они были настолько сильны, что могли сразиться даже с хищным ящером.
|
Самара превращается в город ученых
Работы по созданию «Гагарин-центра» в районе стадиона ЧМ-2018 начнутся уже в этом году.
В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий …
|
5 июля 2017, 02:59
|
Даже не начинай: Названы привычки, лишающие организм витаминов
Ученые определили привычки, лишающие человека нужного количества витаминов. В частности, по мнению экспертов, употребление кофе ухудшает поглощение организмом железа на 75-80%.
|
5 июля 2017, 02:31
|
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю
Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.
|
5 июля 2017, 01:13
|
Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара
Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
|
5 июля 2017, 10:10
|
В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад
|
4 июля 2017, 05:21
|
Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево
|
3 июля 2017, 08:00
|
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры
|
28 июня 2017, 02:04
|
Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами
В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
|
27 июня 2017, 02:12
|
ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка
Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
|
26 июня 2017, 04:17
|
В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты
|
26 июня 2017, 03:46
|
В Тольятти на десятимесячного малыша напала собака
В оперативных структурах Тольятти сообщили о нападении собаки на 10-месячного малыша. Животное укусило ребенка в лицо. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, в Автозаводском районе. Уточняется, что это случилось не на улице, а в квартире, передает «Волга-Ньюс».
Пострадавшему …
|
26 июня 2017, 10:44
|
В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан
Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
|
23 июня 2017, 04:58