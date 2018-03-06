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Самарца убили в уличной драке

Самарца убили в уличной драке

36-летний погибший что-то не поделил с 26-летним мужчиной
9 марта 2018, 04:52
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
В Тольятти внук забил до смерти бабушку

В Тольятти внук забил до смерти бабушку

В Тольятти сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель в связи с гибелью его бабушки, информирует ГУ МВД по Самарской области.

К стражам порядка обратились из Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставили тело 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина скончалась от травматических 

4 марта 2018, 05:00
Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
Подозрительный морской лайнер, направлявшийся в Испанию из Колумбии, остановили для проверки в 870 км от Канарских островов. 

9 октября 2017, 10:36
На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге

На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге

В Испании телеведущий Хуан Медио неожиданно для работников студии и всех телезрителей разыграл свою коллегу Еву Руиз в прямом эфире. Ему пришла в голову мысль разрезать ее платье ножницами.
На кадрах хорошо видно, как Хуан делает несколько разрезов на платье 

13 сентября 2017, 02:05
Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала 

21 августа 2017, 12:41
В теракте в Испании пострадала россиянка

В теракте в Испании пострадала россиянка

Россиянка пострадала во время атаки в испанском курортном городе Камбрильсе, сообщают сегодня мировые агентства со ссылкой на информацию российского посольства в Испании.
"Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в городе Камбрильс. Ей была оказана вся необходимая 

18 августа 2017, 02:42
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