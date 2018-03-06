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Самарца убили в уличной драке
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9 марта 2018, 04:52
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти
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7 марта 2018, 10:49
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе
60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была …
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6 марта 2018, 12:39
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В Тольятти внук забил до смерти бабушку
В Тольятти сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель в связи с гибелью его бабушки, информирует ГУ МВД по Самарской области.
К стражам порядка обратились из Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставили тело 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина скончалась от травматических …
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4 марта 2018, 05:00
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Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков
Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
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9 октября 2017, 10:36
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На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге
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13 сентября 2017, 02:05
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41
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В теракте в Испании пострадала россиянка
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18 августа 2017, 02:42