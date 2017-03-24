Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
Участницы должны были откровенно ответить на ряд вопросов о своей половой жизни. При дальнейшем анализе эксперты сопоставили полученные ответы с особенностями их памяти.
Как выяснилось, представительницы прекрасного пола, которые имеют регулярный секс, могут запомнить значительный объем информации. Вместе с тем, у них хорошая долговременная память. Авторы исследования говорят, что при частых половых контактах становится более качественным процесс формирования новых нейронов в гиппокампе.
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