Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.

Вместе с тем, для 92% мужчин …