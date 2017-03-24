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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
Вселенная появилась в бесконечности. Это дает экспертам возможность полагать, что из гигантского количества частиц могли возникнуть и прочие Вселенные.
Бесконечный ряд Вселенных могла создать 

24 марта 2017, 09:57
Российские ученые: Необычная магнитная буря началась на Земле

Российские ученые: Необычная магнитная буря началась на Земле

На Земле сейчас идет необычная магнитная буря, возникшая из-за дыры на Солнце. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Центра космической погоды РАН Сергея Гайдаша.
Отмеченное учеными явление обладает высокой интенсивностью, однако не угрожает метеочувствительным людям. Вместе с тем, 

24 марта 2017, 09:13
Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки

Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
Молодой исследователь победил в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК-НТИ». В основе разработки лежит 

23 марта 2017, 05:27
На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже 

23 марта 2017, 05:24
Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Нейробиологи обнаружили у человека новый мозговой контур, отвечающий за удовольствие

Ученые обнаружили контур мозга, несущий ответственность за чувство счастья и удовольствия. Как выяснилось, данные ощущения появляются вследствие работы того же отдела мозга, что вызывает тревогу. Об этом рассказывается в издании Neuron.
Специалисты Технологического университета Массачусетса сначала исследовали миндалевидное тело, отвечающее 

23 марта 2017, 03:29
Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
Невозможность точно идентифицировать запахи говорит о неправильной работе головного мозга. Такие 

23 марта 2017, 01:19
Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
Эксперты проанализировали физическую нагрузку у 309 юных представителей обоих полов. Было подмечено, что 

22 марта 2017, 01:03
Определена дата столкновения Земли и Марса

Определена дата столкновения Земли и Марса

Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
Такое заявление сделал геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета, сообщает издание Scientific American. Исследователи полагают, что небольшие изменения кеплеровых элементов 

22 марта 2017, 10:17
Ученые назвали самый полезный продукт для женского здоровья

Ученые назвали самый полезный продукт для женского здоровья

Самым полезным для представительниц прекрасного пола продуктом является авокадо, заявляют ученые. Мякоть этого плода богата медью, витамином В2 и железом. Также авокадо имеет элементы, которые могут нормализовать кровообращение и менструальный цикл.
Повышенное содержание витамина Е дает возможность защитить клетки организма 

22 марта 2017, 10:15
Ученые: Регулярный секс помогает укрепить отношения

Ученые: Регулярный секс помогает укрепить отношения

Ученые установили, как интимная близость влияет на отношения в паре. В Университете психологических исследований Аризоны утверждают, что регулярный секс помогает укреплению отношений. Особенно этот фактор важен для молодых семей, где нередко отмечаются сложности в первые годы совместной жизни.
Как поясняют 

21 марта 2017, 03:23
Британские ученые подсчитали, сколько времени пары тратят на секс

Британские ученые подсчитали, сколько времени пары тратят на секс

Ученые из Великобритании провели исследование с целью установить, как именно ритм современной жизни влияет на сексуальную жизнь. В ходе опроса выяснилось: у среднестатистической пары половой акт занимает 19 минут. Вместе с тем, значительное число участников исследования заявили о желании заниматься 

17 марта 2017, 05:19
Ученые провели исследования сексуальной активности молодого поколения

Ученые провели исследования сексуальной активности молодого поколения

Американские ученые сравнили сексуальную активность нынешнего молодого поколения и людей, родившихся до 1980 года. В процессе исследований они выяснили, что сегодняшняя молодежь очень разборчива в выборе партнера и более склонна к моногамии, в отличие от старших.
По словам ученых, большинство 

16 марта 2017, 07:53
Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом

Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом

Ученые NASA рассказали, что секс и репродукция человека в условиях невесомости весьма проблематичны. Такое умозаключение они сделали после изучения влияния гравитации на мышей, а также попытке исследователя в ходе одного из экспериментов совершить поцелуй при аналогичных обстоятельствах.
Актуальность этой темы 

15 марта 2017, 02:02
В блогах: день памяти Сергея Морозова

В блогах: день памяти Сергея Морозова

Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков 
9 марта 2017, 05:23
В Самаре отметили День защитника Отечества

В Самаре отметили День защитника Отечества

В Самарской области вместе со всей страной отметили День защитника Отечества. Кульминация праздника прошла на площади Славы, где состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у «Скорбящей матери-Родины». Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч человек: руководители региона, ветераны, участники 

27 февраля 2017, 05:14
Ученые выяснили, почему мужчины охотнее дружат с девушками

Ученые выяснили, почему мужчины охотнее дружат с девушками

Ученые объяснили, что юноши и мужчины при выборе друзей отдают предпочтение девушкам. Такой вывод сделали австралийские специалисты, развеяв миф о приоритете мужской дружбы.
Исследования велись в основном среди студентов. Как выяснилось, у мужчин больше друзей среди девушек примерно в два 

17 февраля 2017, 09:37
В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове

В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове

Блогер Игорь Кондратьев сообщает, что в Самаре все-таки "застолбят память об Устинове". "Более 30 лет любая информация о великом нашем земляке - бывшем министре обороны СССР, маршале, дважды Герое Соцтруда, Герое Советского Союза, кавалере 11 орденов Ленина - в 
16 февраля 2017, 07:55
Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Греческие ученые установили, что в периоды продолжительных экономических кризисов женщины останавливают свой выбор на состоятельном партнере. Специалисты из Афин это выяснили в процессе исследования, которое состояло из трех этапов и проходило в 2008, 2013 и 2016 годах.
К своей работе 

15 февраля 2017, 10:14
В Самаре почтили память погибших на службе полицейских

В Самаре почтили память погибших на службе полицейских

10 февраля - день памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ровно 18 лет назад потрясший всю страну пожар в областном МВД унес жизни 57 человек. 
10 февраля 2017, 02:36
Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин 

7 февраля 2017, 05:07
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