Международная группа ученых из 26 стран неожиданно открыла лечебные свойства бананов. Как выяснилось, этот известный во всем мире фрукт может бороться с вирусами гриппа, гепатита C и ВИЧ.
По словам ученых, в составе бананов имеются белки и гликопротеины лектины, которые могут распознавать вирусы по сахару в их структуре и тормозить распространение инфекции по человеческому организму. В процессе экспериментов на грызунах подопытных вылечили от гриппа с помощью бананового белка с формулой Н84Т.
Сейчас специалисты ведут разработку нового препарата на основе данного соединения. При этом ученые уверены, что лектин в бананах может не только исцелить от гриппа, но также препятствовать заражению гепатитом C, а также блокировать ВИЧ. Это предположение предстоит подтвердить в ходе будущих опытов.
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