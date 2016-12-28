Ученые из Эдинбургского университета назвали 37 разных видов вирусов, которые могут активно распространяться между людьми, а при благоприятных для них условиях погубить все человечество. В качестве основных угроз для людей назвали такие болезни, как Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, действующий так …