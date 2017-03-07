Из-за таяния ледников уровень мирового океана к концу века поднимется на 3,5 метра. Это повлияет на жизнь 20% населения земли, которые живут в приморских городах, считают эксперты РАН.

По прогнозам ученых, к концу века уровень мирового океана может подняться на три …