Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.
Как считают специалисты, еще до 2100 года уровень Средиземного моря увеличится на 140 см. При этом за последнее тысячелетие этот показатель вырос лишь на 30 см. Чтобы установить, как изменялся уровень моря с течением времени, эксперты исследовали каменные жернова, которые применялись для обработки зерна местными жителями в 4000–2500 годах до н.э. Часть этих предметов так и осталась лежать на берегу.
И вот теперь под угрозой затопления находятся 33 итальянских региона. Вода поднимается вследствие глобального потепления и парникового эффекта. С увеличением температуры ледники тают, в итоге растет уровень моря на всей планете.
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