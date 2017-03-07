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«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод

Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод

Английские ученые утверждают, что через десять лет на нашей планете наступит голод. Причиной тому окажется глобальное потепление. Вместе с тем, климатологи прогнозируют дефицит продуктов питания в Африке уже к 2030 году. В процессе повышения средней температуры там может начаться сильная 

15 февраля 2017, 09:40
Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Ирландские и американские ученые в самое ближайшее время прогнозируют катастрофическое увеличение уровня воды в Мировом океане. По словам экспертов, потепление океана автоматически повлечет за собой потоп. Об этом рассказывается на страницах авторитетного издания Science.
Ученые говорят, что температура поверхности Мирового 

20 января 2017, 10:09
Ученые назвали страны с самыми лучшими условиями для жизни в будущем

Ученые назвали страны с самыми лучшими условиями для жизни в будущем

Ученые из Соединенных Штатов перечислили регионы и государства нашей планеты, где вследствие глобального потепления возникнут самые благоприятные условия для жизни человека. Кроме того, американские геофизики назвали страны, где климат резко испортится.
Результаты этих исследований появились в журнале Climatic Change. По 

19 января 2017, 05:32
Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
Открытие было сделано в процессе серии исследований, объектом которых 

11 января 2017, 05:23
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на 

29 декабря 2016, 01:59
Ученые: Земле угрожает новая волна массового вымирания

Ученые: Земле угрожает новая волна массового вымирания

Ученые из Стэнфордского университета в процессе недавних исследований установили, какие виды погибнут при очередном массовом вымирании. В первую очередь трагедия коснется крупных жителей океанов, риск гибели которых возрастет в 13 раз.
В своей работе биологи из Соединенных Штатов исследовали специфику 

16 сентября 2016, 09:26
Госдеп США: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

Госдеп США: К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Кэтрин Новелли выразила обеспокоенность по поводу загрязнения воды и глобального потепления. По ее словам, уже к 2050 году пластика в мировом океане станет больше, чем рыбы. При этом рыба является основным источником протеина для 50% жителей 

15 сентября 2016, 10:58
Ученые: К концу века уровень мирового океана поднимется на 3,5 метра

Ученые: К концу века уровень мирового океана поднимется на 3,5 метра

Из-за таяния ледников уровень мирового океана к концу века поднимется на 3,5 метра. Это повлияет на жизнь 20% населения земли, которые живут в приморских городах, считают эксперты РАН.

По прогнозам ученых, к концу века уровень мирового океана может подняться на три 

24 августа 2016, 01:51
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