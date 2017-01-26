Ученые нашли чудо-напиток, способный победить депрессию Ученые рассказали о напитке аяуаска, который применялся еще сто лет назад в качестве антидепрессанта. С помощью уникального отвара, в состав которого входят гаммины и бета-карболины, боролись с депрессией жители Южной Америки в начале прошлого века. Недавно действие аяуаски было проверено на грызунах. …