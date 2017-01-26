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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из 

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Ученые раскрыли причину эпидемии ожирения в России

Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что 82% жителей нашей страны имеют специфические варианты гена аппетита FTO. Он увеличивает склонность к набору массы тела.
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26 января 2017, 04:55
Ученые доказали, что динозавров убили тьма и холод

Ученые доказали, что динозавров убили тьма и холод

Ученые из Потсдамского института изучения изменений климата определили, вследствие чего 65 миллионов лет назад вымерли динозавры. Об очередном исследовании сообщает издание Tribune de Genève.
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26 января 2017, 02:28
Японские ученые впервые в истории вырастили орган одного животного в теле другого

Японские ученые впервые в истории вырастили орган одного животного в теле другого

Японские ученые впервые в мировой истории смогли вырастить здоровый орган из индуцированных стволовых клеток одного животного в теле другого. По данным телеканала NHK, специалисты Токийского университета вырастили поджелудочную железу из iPS-клеток подопытной мыши в теле крысы.
Далее исследователи пересадили панкреатический 

26 января 2017, 12:26
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
Самарец скончался в очереди поликлиники

Самарец скончался в очереди поликлиники

ЧП произошло 20 января в поликлинике на улице Тополей. Там прямо в очереди к врачу скончался местный житель Леонид В. (данные изменены), передает портал Прогородсамара.
 
По предварительным данным, тело умершего занесли в кабинет. В поликлинику была вызвана полиция. В 

22 января 2017, 02:22
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
Новосибирские ученые открыли ген, ответственный за депрессию

Новосибирские ученые открыли ген, ответственный за депрессию

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) сибирского отделения РАН открыли у европейцев ген, несущий ответственность за развитие депрессии. В свою очередь, голландские эксперты подтвердили результат российских специалистов на независимой выборке людей.
Как выяснили ученые, вклад человеческого генотипа в развитие 

17 января 2017, 11:43
Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Группа ученых-биологов из России и Финляндии создала особый тип наночастиц, которые могут уничтожить рак в организме людей. Этот метод позволит уничтожать онкологические образования без пагубного воздействия на прочие органы и ткани организма. Как поясняют специалисты, теперь можно доставлять токсичные вещества 

16 января 2017, 04:35
В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака борется новый препарат

Разработанное в России средство от онкологии может эффективно бороться с раком легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи, а также с меланомой. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента общественного здоровья и коммуникаций Олега Салагая.
В отличие 

29 декабря 2016, 10:25
Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания 

27 декабря 2016, 02:34
Российские ученые собираются начать испытания ускорителя частиц для лечения рака

Российские ученые собираются начать испытания ускорителя частиц для лечения рака

Ученые Института ядерной физики СО РАН и НИИ онкологии Томска собираются к 2020 году запустить клинические испытания лекарства против рака для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Об этом проинформировал академик Павел Логачев. На реконструкцию здания для клинических исследований требуется 100 млн. рублей.

26 декабря 2016, 04:49
Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Американские ученые установили, что депрессия чаще появляется у тех людей, которые ухаживают за детьми или пожилыми людьми. Свои выводы эксперты сделали по результатам исследования с участием 60 000 человек в возрасте от 18 до 64 лет.
Проанализировав психологическое состояние пациентов, 

14 декабря 2016, 11:48
Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
Представительницы прекрасного пола чаще мужчин 

9 декабря 2016, 10:28
Ученые нашли чудо-напиток, способный победить депрессию

Ученые нашли чудо-напиток, способный победить депрессию

Ученые рассказали о напитке аяуаска, который применялся еще сто лет назад в качестве антидепрессанта. С помощью уникального отвара, в состав которого входят гаммины и бета-карболины, боролись с депрессией жители Южной Америки в начале прошлого века. Недавно действие аяуаски было проверено на грызунах.

8 декабря 2016, 01:26
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