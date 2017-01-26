Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта работа отняла у них 14 лет. В течение этого времени более четырех тысяч наблюдаемых пациентов ушли из жизни вследствие онкологических заболеваний.
В конечном счете специалисты делали умозаключение, что подавленное состояние и длительное пребывание в состоянии депрессии на 32% увеличивают вероятность смерти от онкологических недугов. Таким образом ученые доказали, что психологические и психические проблемы могут привести к самым серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Впрочем, научная работа в данном направлении еще будет продолжаться.
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