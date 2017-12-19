Ученые выяснили, чем человеческий мозг отличается от мозга шимпанзе Заокеанские ученые поведали миру об одном существенном отличии человеческого мозга от мозга шимпанзе. В общей сложности исследовались примерно по две сотни образцов мозга людей и животных. Как было в результате установлено, на его размер и у тех, и у других …