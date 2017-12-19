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Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При 

22 декабря 2017, 05:04
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают 

22 декабря 2017, 04:27
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

22 декабря 2017, 12:17
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст 

22 декабря 2017, 10:06
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
По словам ученых, 

20 декабря 2017, 10:12
Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад

Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад

Как выяснили палеонтологи, кариес, от которого нередко страдают любители сладкого, существует свыше 3,5 млн лет. Канадские ученые нашли следы этого недуга у древнего медведя. Об этом рассказывает «Утро.ру» со ссылкой на издание Scientific Reports.
В арктической мерзлоте обнаружены останки животного, 

19 декабря 2017, 03:49
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям

В Самарской области увеличат выплаты многодетным семьям

Многодетные семьи Самарской области могут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. В среду областной кабмин изменил нормативы, по которым рассчитываются субсидии тем, у кого есть трое и более детей. Правда, полагаться они будут лишь тем, у кого среднедушевой доход не превышает 

13 декабря 2017, 09:08
В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители.  По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы 
12 декабря 2017, 12:55
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
Ученые: Шимпанзе указали на эффективность взаимопомощи среди животных

Ученые: Шимпанзе указали на эффективность взаимопомощи среди животных

Ученые из Соединенных Штатов Америки осуществили исследование и установили, что обезьяны более склонны не к соперничеству, а к сотрудничеству. Информацию об этом распространило научно-популярное издание PNAS.
В исследовании были задействованы 11 взрослых особей шимпанзе. В их питомнике специалисты поместили специально 

23 августа 2016, 01:03
Ученые доказали, что ВИЧ возник при передаче вируса от шимпанзе

Ученые доказали, что ВИЧ возник при передаче вируса от шимпанзе

Широко распространенная гипотеза о том, что появлению ВИЧ человечество обязано шимпанзе, получила свое научное обоснование. Ученые из США (университет Небраски-Линкольна) опытным путем доказали, что человеческие клетки могут заражаться от штаммов ВИО (вирус иммунодефицита обезьян).  Биологи отмечают, что от этой группы 

25 июля 2016, 02:06
Ученые выяснили, чем человеческий мозг отличается от мозга шимпанзе

Ученые выяснили, чем человеческий мозг отличается от мозга шимпанзе

Заокеанские ученые поведали миру об одном существенном отличии человеческого мозга от мозга шимпанзе. В общей сложности исследовались примерно по две сотни образцов мозга людей и животных. Как было в результате установлено, на его размер и у тех, и у других 
17 ноября 2015, 11:24
Ученые нашли в дикой природе шимпанзе-алкоголиков

Ученые нашли в дикой природе шимпанзе-алкоголиков

Оказывается, и животные любят выпить. Ученые, наблюдавшие за гвинейскими шимпанзе, выяснили, что они очень любят забродивший пальмовый сок. При этом некоторые особи напивались до состояния сильного опьянения.

Ученые также заметили, что шимпанзе любили принимать "спиртное" не одни, а в 
10 августа 2015, 05:15
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