6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как за свои действия пострадает их оппонент.
В опытах использовали двух кукол, которые якобы играли в игрушки. Через некоторое время одна из них «отбирала» игрушки у другой. Тут в действие вступает третья кукла, которая принимается наносить обидчику удары. Тем временем малышу предлагается «заплатить» (отдать специальный жетон), чтобы увидеть продолжение наказания.
У шимпанзе функцию кукол выполняли люди, а вместо игрушек была еда. При этом продолжение наказания провинившегося наступало лишь после того, как животное уберет массивную перегородку.
По словам ученых, таким образом проявляется инстинкт кооперации, который определяет дальнейшее развитие личности. Как дополняют авторы исследования, дети в более старшие годы, а также взрослые люди тоже испытывают моральное удовлетворение, когда кто-то несет заслуженное наказание.
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