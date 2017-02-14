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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
В процессе исследований они установили, что животные отрицательно оценивали того человека, который неадекватно поступал по отношению к другим людям. При этом 

14 февраля 2017, 02:08
Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Ученые из Соединенных штатов обнародовали фотографии астероида 2017 BQ6, который проследовал мимо нашей планеты 7 февраля. Этот космический объект имеет неправильную форму и вращается вокруг своей оси.
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14 февраля 2017, 11:43
Археологи собираются отыскать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

Археологи собираются отыскать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

Ученые-археологи намерены продолжить исследование гробницы Тутанхамона. Они надеются отыскать секретные помещения, о которых еще не знают исследователи. Не исключено, что в процессе поисков будет обнаружена гробница царицы Нефертити.
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14 февраля 2017, 08:36
Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день

Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день

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14 февраля 2017, 08:12
Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
Как говорят специалисты, сегодня есть основание считать, 

14 февраля 2017, 08:04
Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

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9 февраля 2017, 11:56
Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Сон требуется людям не только для отдыха, но и для систематизирования информации, полученной в течение дня. Так утверждают ученые из шведского университета в Уппсале.
Исследователи выяснили, что в процессе ночного отдыха мозг человека сжимает все полученные данные для последующего хранения, 

7 февраля 2017, 10:49
Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Сон помогает людям забыть ненужную информацию. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета и университета Джона Хопкинса в процессе своих исследований.
Эксперименты осуществлялись на лабораторных грызунах. По словам специалистов, при погружении в состояние сна синапсы (места передачи нервного импульса) 

3 февраля 2017, 03:14
Ученые нашли эффективный способ засыпать вовремя

Ученые нашли эффективный способ засыпать вовремя

Группа американских ученых вместе со своими шведскими коллегами осуществила ряд исследований и нашла эффективный способ, помогающий человеку быстро засыпать. О результатах работы рассказывается в специализированном издании Current Biology.
Как утверждают ученые, чтобы не испытывать проблем со сном, людям следует в 

3 февраля 2017, 10:42
Ученые научились предсказывать первые слова ребенка

Ученые научились предсказывать первые слова ребенка

В ходе экспериментов ученые из Университета Индианы установили, как можно предсказать первое слово ребенка. Главным аспектом является визуальный опыт малыша, который с самого рождения начинает запоминать все, что видит около себя. Отмечается, что сейчас слово «мама» раньше всех остальных произносят лишь 30% малышей.

По 

6 декабря 2016, 12:48
Ученые: дети начинают понимать речь взрослых с 6 месяцев

Ученые: дети начинают понимать речь взрослых с 6 месяцев

Американские ученые в результате экспериментов подтвердили, что дети начинают осознанно воспринимать человеческую речь с шести месяцев. Малыш может определенным образом обработать эту информацию, но ему не хватает умения ее воспроизвести.
Ученые провели серию исследований с участием нескольких десятков родителей с 

24 октября 2016, 09:58
Ученые: собаки понимают не только интонацию, но и смысл отдельных слов

Ученые: собаки понимают не только интонацию, но и смысл отдельных слов

Ученые определили, что собаки способны не только различать интонацию, но и понимать значения отдельных слов, используя те же области мозга для обработки речи, что и люди. Об этом сообщает журнал Science.
По словам экспертов, когда человеческий мозг обрабатывает речь других 

30 августа 2016, 04:25
Ученые создали устройство для перевода мыслей в слова

Ученые создали устройство для перевода мыслей в слова

Ученые Университета Беркли разработали машину, с помощью которой, как они утверждают, можно переводить мысли в слова. Этот коллектив специалистов на протяжении ряда лет исследовал активность мозга и смог воспроизвести мысли в речевой форме.

Устройство, которое создали ученые, анализирует активность височной части 

31 мая 2016, 08:41
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