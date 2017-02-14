Ученые из Соединенных Штатов исследовали влияние дневного сна на здоровье детей. Как оказалось, такой отдых способен ускорить развитие речи.
К исследованиям специалисты привлекли 39 детей дошкольного возраста. В процессе своей работы ученые сделали вывод, что регулярный отдых в светлое время суток оказывает положительное влияние на когнитивные способности и стимулирует развитие речи.
Испытуемых детей разделили на две группы, одна из которых регулярно отдыхала в дневное время, вторая такой возможности была лишена. В 1-й группе гораздо быстрее улучшались речевые навыки, их способность к обучаемости возрастала, а произношение оказывалось четче.
Ученые напоминают: каждому ребенку следует спать не менее 10 часов, но не более 12. Иначе дети хуже воспринимают поступающую информацию.
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