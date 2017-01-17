Ученые рассказали, когда искусственный интеллект отправится в космос для его всестороннего изучения. Своим прогнозом поделился известный британский эксперт Андреас Хейн. По его словам, это случится через несколько десятилетий, а именно в 2050-2060 годы.

К тому времени ученые должны сделать машину, …