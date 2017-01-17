Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
Как сообщается, ученые провели серию исследований с микробами различных видов. Они живут в бескислородных условиях и продуцируют метан.
В процессе опытов биологи увидели, как археи могут продержаться на протяжении 3-21 суток при свойственных Красной планете низких давлениях, равных 0,006 земной атмосферы. Это говорит о том, что такие микроорганизмы могли бы существовать и на Марсе.
Теперь специалисты намерены расширить сферу своих исследований. В частности, биологи хотят оценить жизнеспособность архей при температурах порядка минус ста градусов Цельсия, характерных для холодных марсианских регионов.
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