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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Зимой 2017 года самарцы смогут наблюдать в ночном небе несколько интересных астрономических явлений. В среду, 18 января, максимально ярким будет астероид Веста. При ясной погоде в темное время суток его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Кроме того, в конце 
17 января 2017, 04:18
Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Коллектив скандинавских ученых обнародовал итоги большого исследования, согласно которым регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни человека. Информация об этом появилась в ряде научных изданий.
Прежде в научной среде бытовало мнение, согласно которому систематическая сдача крови способна причинять серьезный вред здоровью. Например, 

17 января 2017, 02:18
Новосибирские ученые открыли ген, ответственный за депрессию

Новосибирские ученые открыли ген, ответственный за депрессию

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) сибирского отделения РАН открыли у европейцев ген, несущий ответственность за развитие депрессии. В свою очередь, голландские эксперты подтвердили результат российских специалистов на независимой выборке людей.
Как выяснили ученые, вклад человеческого генотипа в развитие 

17 января 2017, 11:43
В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, 
17 января 2017, 09:55
Ученые обнаружили на Венере странную гигантскую белую волну

Ученые обнаружили на Венере странную гигантскую белую волну

Японские ученые в целях исследования космического пространства запустили на орбиту Венеры зонд «Акацуки». Как сообщается, он смог открыть очень странное неподвижное дугообразное образование в атмосфере. Об этом информируют мировые научные издания.
По словам ученых, увиденное весьма напоминает гидродинамическую гравитационную волну. 

17 января 2017, 09:34
Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Жители столичного и других российских регионов смогут 18 января увидеть яркий астероид Веста, который проследует на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты. Об этом информируют отечественные издания со ссылкой на ученых из Московского планетария.
По словам специалистов, космическое тело 

17 января 2017, 08:55
Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины

Германские ученые-психологи назвали три основных качества, которые должна иметь идеальная жена. Именно на них обращают внимание представители сильного пола при выборе спутницы жизни.
В экспериментах были задействованы участники в возрасте от 20 до 50 лет. В  ходе исследований ученые выяснили, 

17 января 2017, 08:52
Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос

Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос

Ученые рассказали, когда искусственный интеллект отправится в космос для его всестороннего изучения. Своим прогнозом поделился известный британский эксперт Андреас Хейн. По его словам, это случится через несколько десятилетий, а именно в 2050-2060 годы.
К тому времени ученые должны сделать машину, 

16 января 2017, 05:26
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
Как сообщают зарубежные СМИ, появилось подтверждение того, что люди являются не единственными разумными существами во Вселенной. Впрочем, доказательств по поводу перемещений 

16 января 2017, 11:01
Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет

Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет

Аппарат Curiosity нашел на Марсе очередной метеорит. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на ученых космического агентства NASA.
По сведениям исследователей, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет со своеобразным блеском. На его поверхности имеется ряд углублений, которые 

16 января 2017, 09:19
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной 

10 января 2017, 02:02
Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были 

9 января 2017, 03:39
Ученые нашли бактерии, в которых нет «энергостанций»-митохондрий

Ученые нашли бактерии, в которых нет «энергостанций»-митохондрий

Ученые исследовательского центра при Университете Британской Колумбии в Ванкувере обнаружили странные эукариотические клетки, которые нарушают законы природы - в них отсутствуют митохондрии.

Из школьных уроков биологии всем известно, что одно из ключевых отличий эукариотической и прокариотической клетки – 
13 мая 2016, 04:55
Ученые: Таинственная форма жизни стремительно заселяет воды океанов

Ученые: Таинственная форма жизни стремительно заселяет воды океанов

О том, что водные просторы нашей планеты в настоящее время очень быстро заселяются неизученными формами жизни, заявили американские исследователи. Далее специалисты поясняют: речь идет о кокколитофоридах, которые представляют собой своеобразные микропланктонные одноклеточные организмы. Их уникальность характеризуется тем, что на оболочке 
2 декабря 2015, 12:52
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