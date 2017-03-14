Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.
Как рассказывают планетологи, они обнаружили интенсивное тепловое излучение, исходящее из недр планеты, в 30-50 километрах от так называемых «тигровых борозд». Это может послужить свидетельством существования водных толщ.
Отметим, что Энцелад является 6-м по размеру спутником Сатурна. Вокруг планеты он обращается за 32,9 часа. Его радиус в 25, а масса в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли. В настоящее время международная группа специалистов продолжает вести исследования в данном направлении. Они уверены, что в перспективе их ждут другие, не менее громкие, открытия.
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