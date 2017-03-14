Опубликовано новое изображение двух спутников Сатурна Дионы и Энцелада Новые снимки спутников появились на официальном сайте американского космического ведомства. Как сообщается, они были сделаны зондом Cassini в первых числах сентября. Если говорить об удаленности аппарата от этих космических объектов на момент съемки, то с Дионой его разделяли порядка 83 …