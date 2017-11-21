В настоящее время ученые ведут исследования в одном из уникальных строений Древнего Египта – храме Хефрена. Предметом изучения, в частности, являются загадочные изогнутые камни с закруглёнными углами. Сложную и не совсем понятную современным экспертам технологию обнаружили и в храмовых сооружениях Перу.
Всемирно известное египетское культовое сооружение находится на плато Гиза, это одна из наиболее значительных древних построек на Земле. Специалисты называют храм чудом технологий прошлого.
Наши современники так и не смогли пока разгадать, как именно он возведен. Здание сделано из огромных каменных блоков массой от 100 до 150 тонн каждый. На стенах сооружения нет зазоров, все блоки удивительным образом соединяются. Вместе с тем, в храме Хефрена есть ни на что не похожие «изогнутые» угловые камни. Они крепко соединены между собой и кажутся составными частями современной 3d-головоломки. Ученые продолжают вести жаркие баталии по поводу того, как они соединялись. Каждая составная часть сделана для дополнения другой, углы стен не острые, везде плавные переходы.
В этой связи исследователи говорят об аналогичном храмовом комплексе в Южной Америке. Перуанское строение еще более похоже на творение рук представителей иного разума, а при работе использовалась технология, аналогичная египетской. При этом археологи не располагают свидетельствами контакта двух этих цивилизаций, однако создается впечатление, что Египет и Перу использовали одинаковые схемы. Над тем, является ли это совпадением, сегодня трудятся ученые.
|
Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится
Представители Университета Колорадо прогнозируют, что в будущем году на нашей планете будет наблюдаться резкий всплеск масштабных землетрясений. Как утверждает геофизик Роджер Билхэм, свои выводы исследователи сделали в результате анализа статистики разрушительных стихийных бедствий за более чем столетний период.
|
20 ноября 2017, 03:47
|
Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь
Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
|
20 ноября 2017, 12:04
|
Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем
Робот-космонавт Федор войдет в состав космического аппарата «Федерация». Управляться он станет в автономном и пилотируемом режимах. По сегодняшним планам этот пилотируемый полет состоится в 2024-м.
|
20 ноября 2017, 10:05
|
Археологи обнаружили на раскопках в Египте необычную мумию
Ученые из Российской Федерации в процессе изыскательских работ нашли древний саркофаг с хорошо сохранившейся мумией. Открытие сделали в Египте в районе Дейр эль-Банат.
|
20 ноября 2017, 09:11
|
В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды
|
16 ноября 2017, 09:48
|
Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя
В процессе исследований в Мексике археологи нашли в храме Кукулькан Чичен-Ицы тайный вход. Ученые надеются, что открытие прольет свет на некоторые религиозные особенности этой древней цивилизации.
|
15 ноября 2017, 03:13
|
Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции
|
13 ноября 2017, 10:31
|
СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса
Тщательное изучение структуры одного из самых известных мировых исторических памятников - пирамиды Хеопса - с применением мюонной радиографии продемонстрировало, что в этой древнейшей постройке находится комната, о которой прежде ничего не было известно.
|
3 ноября 2017, 05:09
|
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян
Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
|
1 ноября 2017, 12:23
|
Прогноз: Туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время
|
14 сентября 2017, 05:23
|
В самарские храмы приходят «электронные звонари»
В храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Петра-Дубрава начат монтаж уникальной автоматизированной системы «Электронный звонарь», которая полностью имитирует движения человеческих рук и ног, регулируя силу и время ударов в колокола. Устройство предусматривает установку GSM-модуля для управления процессом с помощью смартфона. …
|
3 июня 2014, 05:27