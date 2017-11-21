В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды Об обнаружении керамической шкатулки с останками Будды Шакьямуни заявили в КНР. Как рассказывает Chinese Cultural Relics, артефакту примерно 2500 лет. А нашли его в процессе ремонтных работ.

Как поясняют специалисты, на находке есть надпись, из которой следует, что внутри лежат …