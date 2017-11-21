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Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Прогноз: в 2018 году число разрушительных землетрясений удвоится

Представители Университета Колорадо прогнозируют, что в будущем году на нашей планете будет наблюдаться резкий всплеск масштабных землетрясений. Как утверждает геофизик Роджер Билхэм, свои выводы исследователи сделали в результате анализа статистики разрушительных стихийных бедствий за более чем столетний период.
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20 ноября 2017, 03:47
Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
Как выяснили ученые, самой эффективной станет диета, которая подразумевает употребление пищи с небольшим процентом 

20 ноября 2017, 12:04
Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем

Робот-космонавт Федор полетит на МКС вместе с экипажем

Робот-космонавт Федор войдет в состав космического аппарата «Федерация». Управляться он станет в автономном и пилотируемом режимах. По сегодняшним планам этот пилотируемый полет состоится в 2024-м.
Робот с внешностью человека разрабатывается параллельно с российским аппаратом. Ему предстоит взять на себя роль 

20 ноября 2017, 10:05
Археологи обнаружили на раскопках в Египте необычную мумию

Археологи обнаружили на раскопках в Египте необычную мумию

Ученые из Российской Федерации в процессе изыскательских работ нашли древний саркофаг с хорошо сохранившейся мумией. Открытие сделали в Египте в районе Дейр эль-Банат.
Археологи уже причислили находку к греко-римскому периоду, который пришел на смену эпохе Александра Македонского. Особая ценность открытия 

20 ноября 2017, 09:11
В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды

В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды

Об обнаружении керамической шкатулки с останками Будды Шакьямуни заявили в КНР. Как рассказывает Chinese Cultural Relics, артефакту примерно 2500 лет. А нашли его в процессе ремонтных работ.
Как поясняют специалисты, на находке есть надпись, из которой следует, что внутри лежат 

16 ноября 2017, 09:48
Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

 В процессе исследований в Мексике археологи нашли в храме Кукулькан Чичен-Ицы тайный вход. Ученые надеются, что открытие прольет свет на некоторые религиозные особенности этой древней цивилизации.
Речь идет о загадочной системе туннелей внутри ступенчатой пирамиды. Посредством специального суперсовременного устройства там 

15 ноября 2017, 03:13
Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

По сообщениям зарубежных информагентств, в турецком озере Ван ученые нашли древнюю крепость периода Урарту. Развалины обнаружили на востоке страны на десятиметровой глубине.
Находке примерно 3 тысячи лет, считают специалисты. Судя по всему, ее возвели в эпоху древнего царства, располагавшегося на 

13 ноября 2017, 10:31
СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса

СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса

Тщательное изучение структуры одного из самых известных мировых исторических памятников - пирамиды Хеопса - с применением мюонной радиографии продемонстрировало, что в этой древнейшей постройке находится комната, о которой прежде ничего не было известно.
Как поясняют ученые, над коридором большой галереи 

3 ноября 2017, 05:09
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
Таинственные надписи были найдены прямо у подножья пирамиды, и, как утверждается, нечто аналогичное нашли 

1 ноября 2017, 12:23
Прогноз: Туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время

Прогноз: Туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время

Гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев сообщил о том, что туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время. Об этом сегодня рассказали российские СМИ.
По словам г-на Тополкараева, скорее всего, направление откроют в первую очередь регулярными рейсами в Каир, а 

14 сентября 2017, 05:23
В самарские храмы приходят «электронные звонари»

В самарские храмы приходят «электронные звонари»

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Петра-Дубрава начат монтаж уникальной автоматизированной системы «Электронный звонарь», которая полностью имитирует движения человеческих рук и ног, регулируя силу и время ударов в колокола. Устройство предусматривает установку GSM-модуля для управления процессом с помощью смартфона. 

3 июня 2014, 05:27
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