Английские ученые из Национального госпиталя Великобритании и университетского колледжа Лондона установили, что занятия профессиональным футболом грозят появлением ранней стадии болезни Альцгеймера. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Исследование велось на протяжении десяти лет. В процессе своей работы ученые препарировали мозг умерших футболистов и обратили внимание на признаки травматической энцефалопатии. Речь идет о начальной стадии болезни Альцгеймера, на которой человеческий мозг последовательно деградирует.
По мнению экспертов, причиной недуга могут оказаться периодические повреждения головы мячом. Впрочем, специалисты Общества Альцгеймера не согласны с таким утверждением. Они говорят, что любые спортивные упражнения, напротив, снижают риск появления слабоумия. А потому намерены провести собственные исследования в этом направлении.
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