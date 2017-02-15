В России от слабоумия страдает вдвое больше людей, чем от СПИДа Нерадостные результаты принес скрининг «Бабушкология», который в рамках проекта «Мемини» проходил в 17 городах России. Специалисты установили, что три четверти пожилых граждан нашей страны имеют признаки деменции - приобретенного слабоумия. При этом многие из них даже не подозревают об этом. … Исследователи провели