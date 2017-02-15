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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об 

15 февраля 2017, 02:24
Британские ученые назвали виновных в мужском облысении

Британские ученые назвали виновных в мужском облысении

Ученые из Великобритании установили, что в облысении мужчин виноваты их матери, а точнее гены, которые были получены от них. В данной ситуации мальчики уже появляются на свет с предрасположенностью к облысению.
В серии исследований ученые задействовали свыше 52 000 жителей Туманного 

15 февраля 2017, 12:56
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
Россия включилась в гонку по созданию квантового «компьютера будущего»

Россия включилась в гонку по созданию квантового «компьютера будущего»

Об этом информируют российские агентства со ссылкой на главу Фонда перспективных исследований Максима Вакштейна. Он говорит, что отечественные ученые приступили к разработке квантового компьютера в 2016 году.
По словам руководителя фонда, ведя деятельность в рамках этого проекта, российские исследователи смогут 

15 февраля 2017, 10:17
Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что у 83% жителей России имеется хотя бы один общий родственник. В исследовании были задействованы две тысячи жителей страны в возрасте от 20 до 45 лет.
Участники данного эксперимента живут в Москве, Петербурге, 

10 февраля 2017, 09:49
Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов» на улице Шушенской отремонтируют за 70 миллионов рублей из областного бюджета. Работы выполнит компания «Бамард», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Тендер организован Управлением капитального строительства. Согласно техзаданию, подрядчику в срок до 31 

9 февраля 2017, 02:21
Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Сотрудники компании Microsoft в результате исследований установили, что большинство россиян (75%) сталкивались с рисками угроз и оскорблений в Сети. Об этом шла речь на ежегодной презентации в Cyber Security Forum 2017.
В исследованиях были задействованы взрослые респонденты от 18 до 

7 февраля 2017, 02:13
Ученые раскрыли формулу победы при получении премии «Оскар»

Ученые раскрыли формулу победы при получении премии «Оскар»

Ученые из Англии, Нидерландов и Австралии проанализировали статистику получения престижной премии «Оскар» и сделали умозаключение, что на оценки авторитетного жюри оказывает влияние гражданство претендента. Об этом исследовании рассказывается на страницах British Journal of Psychology.
В общей сложности были изучены данные 

6 февраля 2017, 05:33
Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».

До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее 
20 января 2017, 03:32
В Самаре на два месяца усилят меры безопасности

В Самаре на два месяца усилят меры безопасности

В Самарской области, как и в 10 других регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будут введены усиленные меры безопасности сроком на два месяца - с 25 мая по 25 июля 2018 года. Об этом говорится в проекте указа 

17 января 2017, 03:12
Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Австрийские ученые установили, что предотвратить старческое слабоумие человеку помогут компьютерные игры. По мнению экспертов, тесты на внимание повышают настроение и тормозят процесс потери умственных способностей у пожилых людей. Эксперименты велись на протяжении 20 лет.
Ученые в результате продолжительных наблюдений сделали 

14 ноября 2016, 01:56
Ученые нашли связь между ожирением и старческим слабоумием

Ученые нашли связь между ожирением и старческим слабоумием

Американские ученые из Аризонского университета обнаружили взаимосвязь между ожирением и старческим слабоумием. В ходе исследования были проанализированы результаты 12-летних наблюдений за пациентами. Выяснилось что именно избыточный вес является причиной нарушения когнитивных способностей с возрастом. 
В результате длительных экспериментов ученые определили, что 

18 октября 2016, 03:26
Ученые: Количество слабоумных утроится через 35 лет

Ученые: Количество слабоумных утроится через 35 лет

Международный институт, в котором изучают болезнь Альцгеймера, опубликовал новую работу. В ней говорится  о том, что количество страдающих слабоумием к середине столетия сильно вырастет - с 47 млн до 132-х. Основная причина этого - на Земле будет больше пожилых людей.
26 августа 2015, 08:07
В России от слабоумия страдает вдвое больше людей, чем от СПИДа

В России от слабоумия страдает вдвое больше людей, чем от СПИДа

Нерадостные результаты принес скрининг «Бабушкология», который в рамках проекта «Мемини» проходил в 17 городах России. Специалисты установили, что три четверти пожилых граждан нашей страны имеют признаки деменции - приобретенного слабоумия. При этом многие из них даже не подозревают об этом.
Исследователи провели 
17 июля 2015, 07:07
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