Африканские грызуны, имеющие такое необычное название, способны до 20 минут обходиться без кислорода, задействовав при этом сходный с растениями метаболизм. Об этом рассказывается в научном издании Science.
Немецкие специалисты установили, что при полном прекращении доступа кислорода для обеспечения энергией клетки голого землекопа расщепляют чистую фруктозу. При этом обычно в метаболизме у представителей фауны задействована глюкоза, фруктоза же применяется в качестве источника энергии растениями.
Как поясняют эксперты, используя глюкозу, африканские грызуны способны переносить отсутствие кислорода на протяжении 18-20 минут. При этом здоровье животного не подвергается отрицательному воздействию, тогда как мозг и прочие органы человека уже через пару минут имели бы необратимые повреждения.
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