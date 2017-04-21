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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Ученые из Шеффилдского университета во время археологических работ в аббатстве Торнтон обнаружили останки священника, умершего в 1317 году. Анализ фрагментов указал на масштабный голод, который охватил Европу в начале XIV века.
Найденные кости свидетельствуют о том, что служитель культа имел 

21 апреля 2017, 01:40
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
Индийские ученые назвали продукт, защищающий зубы от кариеса

Индийские ученые назвали продукт, защищающий зубы от кариеса

Индийские ученые осуществили серию исследований с участием 75 человек. Добровольцев распределили на 3 группы. Им давали йогурт без сахара, молоко и твердый сыр. В процессе эксперимента специалисты оценивали уровень pH (кислотности) в ротовой полости участников.
Было подмечено, что после того, 

21 апреля 2017, 10:03
Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету

Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету

Астрофизики обнаружили в созвездии Кита планету, которая может оказаться обитаемой. Об этом открытии речь идет на страницах издания Nature. LHS 1140b вращается вокруг красного карлика LHS 1140. По словам ученых, в пределах этой космической зоны на небесных объектах может быть 

20 апреля 2017, 03:39
Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Шотландские специалисты объяснили, как человек может компенсировать недостаток внешних данных. О серии исследований рассказывают специализированные европейские издания.
В первую очередь, говорят ученые, человек должен являться интересным собеседником. В таком случае его будут оценивать по другим критериям, нежели привлекательные черты лица 

20 апреля 2017, 02:38
Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

Самарцев атакуют кошки, коровы и свиньи

С начала 2017 года собаки и кошки покусали 1680 жителей Самарской области. Коровы, лошади, свиньи и гуси отправили в больницу 17 человек.Такую статистику опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Всего за медицинской помощью после контакта  с животными обратились 1738 человек, 331 из них 

20 апреля 2017, 11:50
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые 

20 апреля 2017, 10:06
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 

19 апреля 2017, 05:24
Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

В Самаре передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Обвиняемая – сотрудница кинологической службы.

По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей 
18 апреля 2017, 11:34
Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода

Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода

В Университете штата Монтана установили, что жизнь на нашей планете может существовать даже при отсутствии кислорода. Так утверждают ученые после исследования микроорганизмов, найденных в недрах горячих источников Национального парка Йеллоустоун.
Теория специалистов из Соединенных Штатов подразумевает, что хемосинтетические бактерии способны 

17 апреля 2017, 01:31
Ученые рассказали, как выглядели первые животные на Земле

Ученые рассказали, как выглядели первые животные на Земле

Ученые из Соединенных Штатов назвали организмы, похожие на гребневиков, первыми живыми существами на планете. Об открытии заявили в университете Вандербильта в штате Теннесси после проведения генетического анализа.
До недавнего времени специалисты были убеждены, что самыми первыми живыми организмами следует считать 

11 апреля 2017, 03:17
Уфологи обнаружили на Луне череп животного

Уфологи обнаружили на Луне череп животного

Череп животного обнаружили ученые в процессе анализа снимков лунной поверхности. Как утверждается, на изображении различимы глаза, нос и рот.
Распознать очертания головы загадочного существа можно, даже не обладая большой фантазией, рассуждают специалисты. Уже выдвинута версия, согласно которой окаменелость много лет 

4 апреля 2017, 10:00
Ученые: Кислородное голодание снижает умственные способности человека

Ученые: Кислородное голодание снижает умственные способности человека

Британские ученые установили взаимосвязь между насыщением кислородом и уровнем человеческого интеллекта. Как утверждается, на умственные способности людей оказывают влияние хирургические процедуры, во время которых пациент определенное время находится под анестезией.
В силу того, что кислородное голодание нередко встречается у альпинистов, 

30 марта 2017, 03:38
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые располагают сегодня 

8 февраля 2017, 09:34
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
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