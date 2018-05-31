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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших
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19 апреля 2018, 08:54
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Сызрань получила статус исторического поселения
Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, …
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13 апреля 2018, 02:42
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Китай хочет вырастить картошку на Луне
Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
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12 апреля 2018, 07:40
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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове
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6 апреля 2018, 03:25
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В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
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27 марта 2018, 11:56
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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре
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26 марта 2018, 01:47
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В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева
Блогер Нина Дюкова продолжает цикл постов об истории самарской полиции: "4 октября 1935 года Куйбышевским краевым судом был вынесен приговор по делу молодёжных шаек «горчишников», возглавляемых 19-летним Георгием Сашиным по кличке Сынок, 18-летним Александром Катковым по кличке Колчак, 19-летним Виктором …
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22 февраля 2018, 07:39
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В блогах: история самарской «стошки»
Блогер Алексей Авдейчев побывал в самарском посёлке «116-й километр»: "История создания «стошки» неразрывно связана со строительством Куйбышевского НП3. В военном 1943 году тут был рабочий посёлок Ново-Стройка, возводился заключёнными Безымянлага. Заселяли Ново-Стройку в основном бывшими деревенскими жителями из Самарской …
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26 января 2018, 08:04
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В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
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24 июля 2017, 07:02
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото
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29 июля 2016, 05:37