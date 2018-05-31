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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали 
14 мая 2018, 11:10
В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших

В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших

В Китае вынесли приговор в отношении пятерых излишне предприимчивых граждан. Они занимались тем, что воровали для последующей кремации тела умерших людей.

Дело в том, что в Поднебесной идет борьба с традиционными похоронами людей. Для экономии земли власти продвигают идеи 
19 апреля 2018, 08:54
Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань получила статус исторического поселения

Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.

Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, 

13 апреля 2018, 02:42
Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
12 апреля 2018, 07:40
Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Необычный случай произошел на днях в китайской провинции Хубэй. 57-летняя женщина работала в своем саду. Она подрезала секатором листья на деревьях. До одной из веток она дотянуться не смогла, и привязала садовые ножницы к палке. В какой-то момент палка обломилась, 
6 апреля 2018, 03:25
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет 
27 марта 2018, 11:56
Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

В Самаре на улице Фрунзе рабочие нашли фрагменты надгробных плит. Они датированы XIX – началом XX веков. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия.

В сообщении указано, что памятники были обнаружены при проведении работ у дома 
26 марта 2018, 01:47
В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

Блогер Нина Дюкова продолжает цикл постов об истории самарской полиции: "4 октября 1935 года Куйбышевским краевым судом был вынесен приговор по делу молодёжных шаек «горчишников», возглавляемых 19-летним Георгием Сашиным по кличке Сынок, 18-летним Александром Катковым по кличке Колчак, 19-летним Виктором 

22 февраля 2018, 07:39
В блогах: история самарской «стошки»

В блогах: история самарской «стошки»

Блогер Алексей Авдейчев побывал в самарском посёлке «116-й километр»: "История создания «стошки» неразрывно связана со строительством Куйбышевского НП3. В военном 1943 году тут был рабочий посёлок Ново-Стройка, возводился заключёнными Безымянлага. Заселяли Ново-Стройку в основном бывшими деревенскими жителями из Самарской 
26 января 2018, 08:04
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото

На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото

Группа археологов на территории Большого Алтая во время процесса раскопок нашла мумию, которой порядка 1500 лет. Интересным остается тот факт, что на ней были обнаружены кроссовки.
 
Горное захоронение, считают археологи, принадлежит к Раннему Средневековью кочевников (примерно от 552 до 
29 июля 2016, 05:37
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