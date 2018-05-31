На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая … На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали